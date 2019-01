Stiri pe aceeasi tema

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Moldova ca Serviciul Meteorologic de Stat a emis un cod galben de ninsori pentru perioada 11-12 ianuarie 2019, prognozand ca va ninge puternic (15-20 l/mp, izolat pana la 25 l/mp), iar in sudul tarii…

- In perioada mentionata, vor fi ninsori masive cu depunere a unui strat consistent de zapada (inclusiv cu pericol crescut de avalanse), in special in landurile Tirol, Niederosterreich, Salzburg, Vorarlberg, Oberosterreich si Steiermark, precizeaza MAE intr-un comunicat remis marti. De asemenea,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca serviciul de meteorologie local anunta in continuare ninsori, furtuni si rafale puternice de vant pentru miercuri, 9 ianuarie 2019. Cei interesati pot solicita asistenta…

- Zonele afectate de vremea nefavorabila sunt: Epir, vestul Peloponezului, insulele Ionice, Tracia, vestul Greciei Centrale. Avand in vedere prognoza de intensificare a vantului, cetațenii romani care au planificate deplasari cu feribotul sunt indrumați sa contacteze in prealabil firmele de transport…

- Avand in vedere prognoza de intensificare a vantului, cetatenii romani care au planificate deplasari cu feribotul sunt indrumati sa contacteze in prealabil firmele de transport naval. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena:…

- Potrivit unui comunicat al MAE, se preconizeaza perturbarea circulatiei rutiere in zonele in care sunt anuntate proteste. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Bruxelles: +32(0)23475338, +32(0)23450040 si +32(0)23441658, apelurile fiind…

- Sunt prognozate ploi si furtuni, cu intensificari ale vantului - care va ajunge pana la 8 Beaufort (viteza de aproximativ 75 km/h si valuri cu creasta arcuita de peste 6 - 7 metri), se precizeaza intr-un comunicat al MAE transmis joi AGERPRES. Detalii despre evolutia vremii se pot obtine accesand…

- Cetațenii romani pot solicita asistența consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Sevilla la: +34 954 233 243, +34 954 230 947, +34 954 624 053, +34 954 624 070, apelurile fiind redirecționate catre Centrul de Contact și Suport al Cetațenilor Romani din Strainatate…