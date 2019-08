Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe ii atenționeaza pe romanii care se afla sau calatoresc sambata in Grecia ca mai multe zone vor fi afecate de furtuni și ploi torențiale. Ministerul Afacerilor Externe informeaza, intr-un comunicat, ca Serviciul de Meteorologie din Grecia a emis o prognoza de vreme nefavorabila…

- Mai multe zone din Europa se confrunta zilele acestea cu fenomene extreme. In Italia au facut prapad furtunile, in timp ce Grecia se confrunta cu al doilea val de canicula in numai cateva zile. Imagini...

- Pericol major de infestare cu West Nile in Grecia, una dintre destinațiile turistice preferate ale moldovenilor. Aproximativ 400 de europeni au decedat in 2018 dupa ce au fost infestați cu acest virus.

- Dupa incendiile de vegetație și grevele, Ministerul britanic de Externe avertizeaza ca țanțarii reprezinta un pericol pentru sanatatea oamenilor care calatoresc in Grecia, avand in vedere ca mușcaturile acestor insecte pot raspandi virusul West Nile