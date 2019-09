Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, incepand cu seara zilei de 12 septembrie 2019, are loc o greva a Regiei Autonome a Transportului Parizian (RATP), context in care sunt semnalate perturbari importante…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, utilizand transportul feroviar sau cel aerian, ca, pe fondul grevelor anuntate de compania de cai ferate spaniola Renfe si de compania aeriana Ryanair, circulatia feroviara…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spaniei, Grecia și India, ca sunt unele probleme in aceste țari. Astfel, turiștii care se deplaseaza pe calea aerului catre Spania, trebuie sa știe ca activitatea pe Aeroporturile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Spaniei cu privire la incendiul in zona muntoasa din centrul insulei spaniole Gran Canaria, pe care autoritatile l-au incadrat ca o calamitate de nivelul 2,…

- Ploile abundente din aceasta regiune pot depasi nivelul mediu de precipitatii medii inregistrat, statistic, pentru intreaga luna iulie 2019, existand si riscul producerii de alunecari de teren, de crestere a nivelului raurilor, precum si cel de inundatii majore, care sa conduca la evacuarea populatiei…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca serviciul local de meteorologie – Meteo France, a anuntat un episod de canicula intensa in majoritatea regiunilor Frantei incepand de luni, 24 iunie 2019 si pana la…

- Meteo France a emis o avertizare de cod portocaliu de canicula pentru Paris, departamentele limitrofe ale capitalei, si anume Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, precum si pentru Seine-et-Marne. Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet ale Meteo France…