- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca, duminica si luni, mai multe organizatii sindicale din domeniul transporturilor au anuntat o greva a operatorilor statiilor de taxare de pe autostrazi, scrie…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza Aeroportul El Prat - Barcelona ca, in perioada 27 - 28 iulie, activitatea pe aeroport va fi afectata din cauza grevei personalului de "handling" asigurat de IBERIA. Potrivit unui comunicat al MAE, transmis AGERPRES, informatiile…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca miercuri și joi, mai multe regiuni ale țarii se confrunta cu un val de canicula, autoritațile italiene emițand cod roșu de disconfort termic.

- Unele regiuni din nordul Italiei vor fi afectate, in zilele urmatoare, de precipitatii intense si furtuni, informeaza Ministerul Afacerilor Externe, in baza datelor transmise de autoritatile locale, scrie agerpres.ro.