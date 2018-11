Potrivit unui comunicat al MAE transmis AGERPRES, Institutul National de Meteorologie si Hidrologie bulgar a emis pentru 28 si 29 noiembrie mai multe coduri de avertizare meteorologica.



Astfel, a fost instituit cod portocaliu pentru caderi de precipitatii sub forma de ninsoare, insotite de vant si formare de polei in regiunile Targoviste, Razgrad, Sumen, Burgas, Varna si Dobrici. Va ninge mult, cu vant puternic, in rafale de pana la 20-25 m/sec. Temperaturile scazute, cu maxime sub zero grade, vor favoriza conditii de viscol si se vor forma troiene de zapada.



De asemenea,…