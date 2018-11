Stiri pe aceeasi tema

- Videoclipul postat pe Snapchat și apoi distribuit pe Facebook a starnit furie printre internauți. In imagini femeia pare ca-i da fetiței ei sa bea dintr-o sticla de vin. La finalul clipului fetița pare sa-și ștearga gura inainte sa se uite spre femeie. Unul dintre internauți spune ca o cunoaște pe…

- In acest sens trebuie sa fie indeplinite mai multe criteriile de eligibilitate. Pentru a primi sprijinul cuplat taurine de carne (SCZ-TC) solicitantii trebuie sa aiba un efectiv de minimum 10 si maximum 250 de capete taurine de carne, inclusiv, pe beneficiar, in exploatatii cu cod ANSVSA,…

- Din informațiile pe care le deținem am aflat ca aradeanul Ioan Florin L., de 51 de ani din comuna Fintinele a fost batut cu bestialitate de Daniel U., de 47 de ani cu domiciliul in județul Cluj. Agresorul a efectuat o pedeapsa privativa de libertate pentru talharie. Polițiștii locali aradeni sunt…

- Un avion care efectua un zbor intre orasul australian Perth si Londra, operat de compania aeriana Qantas, a fost nevoit sa se intoarca din drum dupa doua ore din cauza unui pasager recalcitrant, transmite...

- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu, nascuta in 1975 la Bucuresti, a fost numita, marti, ministru al Sporturilor in Guvernul francez, in locul Laurei Flessel, scrie News.ro.Roxana Maracineanu s-a nascut la 7 mai 1975, la Bucuresti…

- Medaliatii Romaniei la canotaj au fost sarbatoriti la Complexul Sportiv National Snagov Sportivii au avut parte de o intalnire memorabila cu reprezentantii Mass Media, oferind astfel primele interviuri detaliate dupa victoria de la Glasgow. Acestia au fost felicitati inclusiv de Ioana Bran, Ministrul…

- Lotul de juniori al Romaniei s-a clasat pe locul 11 in concursul pe echipe la Campionatele Europene de la Glasgow, putin mai bine decat lotul de seniori care a terminat pe locul 15 in calificari, dar in orice caz departe de pretentiile Federatiei de specialitate.