Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa se deplaseze in Regatul Suediei ca autoritatile locale au anuntat prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontiere, valabila pana la data de 11 februarie 2019. Se recomanda cetatenilor romani sa se asigure…

- Controalele la frontiere au fost restabilite conform dispozitiilor articolelor 25 si 27 din Codul frontierelor Schengen, dupa atentatele care au avut loc la Paris la data de 13 noiembrie 2015, precizeaza MAE, intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei citate, cetatenii romani…

- Potrivit Protectiei Civile, vantul poate sa atinga o viteza de 180-190 kilometri la ora, intensitatea fiind echivalenta unei furtuni tropicale. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in Republica Portugheza: +351.213.968.812, +351.213.979.982,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca se inregistreaza un incendiu in insula Corfu, in apropierea plajei Kalami, autoritațile locale grecești luand masura de evacuare a satului Vigla.Cetațenii romani pot solicita…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca se inregistreaza un incendiu in insula Corfu, in apropierea plajei Kalami, autoritatile locale grecesti luand masura de evacuare a satului Vigla. Cetatenii romani pot solicita…

- Potrivit MAE, Centrul de Meteorologie din Franta, in perioada 8 - 11 octombrie 2018, a instituit cod portocaliu de inundatii si ploi abundente pentru departamentele Bouches-du-Rhone, Var, Alpes-Maritimes, Vaucluse, Gard si Pyrenees Orientales. Avertizarea este valabila pana joi. Cetatenilor…

- Potrivit unui comunicat al MAE transmis vineri AGERPRES, in toate punctele de trecere a frontierei sunt instituite masuri suplimentare de control, fiind interzisa introducerea, pe teritoriul Republicii Bulgaria, in scopul consumului personal, a carnii de porc sau a produselor alimentare avand la baza…

- Potrivit MAE, in zilele de luni si marti, Serviciul grec de Meteorologie a prognozat un "cod portocaliu" de vreme nefavorabila, fiind probabile averse de ploaie, furtuni la nivel local, si vant puternic in cea mai mare parte a tarii. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele…