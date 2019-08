Romanii care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia sunt informati ca riscul incendiilor de vegetatie in aceasta tara se mentine si pentru sambata, pe fondul temperaturilor ridicate si al intensificarilor de vant.



Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, autoritatile elene avertizeaza ca riscul ridicat de incendii (grad 4 din 5) se mentine in Attica, Grecia Centrala, Argolida, Korinthia, Lakonia, Insula Evia, Insula Lesvos, Insula Chios si Insula Samos.



Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei in Republica…