- Protectia sociala a reprezentat in 2016, in toate statele membre ale Uniunii Europene, cel mai important domeniu al cheltuielilor guvernamentale, iar Romania (11,6%) s-a aflat printre tarile care au alocat cel mai scazut procent din PIB pentru acest sector, arata datele Eurostat. Procentul din PIB alocat…

- Cel mai mare economist al lumii: “Clujul devine un hub al tehnologiei in Europa” Celebrul economist american Jeffrey D. Sachs, profesor al Universitații din Columbia, susține ca zona Clujului s-a transformat intr-un centru IT și al noilor afaceri in domeniul tehnologiei. Acesta a desființat, la Cluj,…

- Romania, Italia si Luxemburg sunt statele din Uniunea Europeana (UE) cu cele mai mici diferente de salarizare dintre barbati si femei, in timp ce Estonia, Cehia si Germania au cele mai mari diferente, potrivit datelor Eurostat citate de News.ro . Media in UE, in 2016, a fost de 16%, in timp ce Romania…

- Un numar de opt state din nordul Uniunii Europene si-au exprimat marti ingrijorarea fata de proiectele ambitioase de reformare a reformare a zonei euro avansate de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, informeaza AFP si Reuters. Intr-un comunicat comun Olanda, Estonia, Lituania, Letonia,…

- Eurostat arata ca dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri ale comertului cu amanuntul in luna ianuarie 2018, comparativ cu luna ianuarie 2017, au fost inregistrate in Romania (+11,0%), urmata de Ungaria (+7,5%), Letonia (+7,2%) si Franța (+6,3%). In aceeasi…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a contestat, miercuri, cea mai mare schimbare pe care contracandidatul sau Ionut Lupescu o pregateste in cazul in care va castiga alegerile pentru conducerea FRF, aceea de a modifica sistemul competitional din Liga 1. Fostul international…

- In ianuarie 2018, Romania era pe locul 3 in topul celor mai mici salarii brute din Europa, cu 408 euro, depasita doar de Bulgaria (261 euro) si Lituania (400 euro). Conform Eurostat, la polul opus se afla Olanda (unde salariul brut se ridica la 1.578 euro), Irlanda (1.614 euro) si Luxemburg (cu 1.999…

- CI aduc beneficii masurabile consumatorilor, companiilor de utilitați și sistemului energetic per ansamblu, precum și avantaje de mediu indirecte prin creșterea eficienței energetice și integrarea in sistem a surselor regenerabile de energie. Contoare inteligente in Europa și in Romania…

- Romania s-a situat și in 2017, la fel ca in 2016, pe locul 25 din 28 in Uniunea Europeana, in ceea ce priveste perceptia gradului de coruptie, arata un clasament intocmit de Transparency International. Acesta este un clasament al gradului de coruptie in sectorul public, asa cum este perceput de mediul…

- Senatul a votat, miercuri, ca Vinerea mare sa fie zi de sarbatoare, nelucratoare. Proiectul de lege inițiat de deputați și UDMR, PSD, PNL, PMP și minoritați a trecut de plen cu 86 de voturi pentru, un vot impotriva și o abținere. Inițiatorii precizeaza ca Vinerea Mare, sau Vinerea Patimilor este ultima…

- Institutul londonez Legatum a facut public topul global al prosperitații, pe care il actualizeaza an de an. Este vorba despre un instrument complex care clasifica țarile intr-un clasament al bogației, starii de sanatate a populației și fericirii. Norvegia a fost desemnata, pentru a opta oara in ultimii…

- Aproape 400 de locuri de munca sunt disponibile in judet, iar alte peste 600 sunt in tari din Uniunea Europeana, potrivit unui comunicat la AJOFM Bistrita-Nasaud. Parte din locurile de munca din oferta pot fi accesate de persoanele cu studii superioare. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de…

- Romania ocupa locul 29 in Indexul Statului de Drept 2018”, care masoara nivelul la care 113 tari din intreaga lume adera la principiile statului de drept si care este realizat de World Justice Project, o organizatie independenta multidisciplinara, avand drept obiectiv progresul in ceea ce priveste statul…

- Echipa masculina de handbal a Romaniei va intalni Macedonia in barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019, potrivit tragerii la sorti efectuate sambata la Zagreb, unde se desfasoara intrecerile Campionatului European 2918. In urma acestei operatiuni, pentru barajele ce se se…

- Nationala de handbal masculin under 18 a Romaniei va intalni reprezentativele Frantei, Danemarcei si Norvegiei, in grupa B a Campionatului European din 2018, care va avea loc in Croatia. Potrivit tragerii la sorti de joi, componenta celor patru grupe ale CE2018 este: Croatia, Serbia, Portugalia,…

- Cei care sunt in cautarea unui loc de munca in strainatate pot opta pentru una dintre ofertele Eures, ce insumeaza peste 600 de locuri de munca in Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Bulgaria, Lituania, Malta, Slovenia, Luxeombourg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Republica Ceha, Slovenia…

- Suedia isi instruieste populatia cum sa reactioneze in caz de raboi. Tara pregaste o brosura care include informatii despre cum ar trebui sa reactioneye oamenii in cazul unui conflict armat, in contextul ingrijorarilor legate de amenintarea rusa, relateaza The Telegraph. Brosura va fi trimisa la cele…

- Cateva magazine din lanțul GameStop au dat de ințeles ca va exista Red Faction: Guerrilla Remastered pentru PlayStation 4 și Xbox One. Anunțul a aparut pe site-urile GameStop din mai multe țari (Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca) pe toate precizandu-se ca jocul celor de la Volition este…

- Suedia se pregateste sa editeze un manual de informare a publicului despre masurile pe care trebuie sa le ia in cazul izbucnirii unui razboi, in timp ce ia amploare dezbaterea nationala despre reactia la amenintarea din partea Rusiei. Brosura, care va fi trimisa la 4,7 milioane de adrese, va informa…

- Romania a inregistrat la finele anului 2017 o inflatie anuala de 2,6%, potrivit datelor comunicate de Eurostat pentru toate statele membre. Ne plasam, astfel, pe locul patru in ce priveste cresterea preturilor, la distanta mare de Lituania (3,8%), Estonia (3,8%), in spatele Marii Britanii (3,0%) si…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 903 locuri de munca vacante pentru lucratorii romani, cele mai multe in Portugalia, Spania si Malta, informeaza, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate,…

- Producția inferioara de energie electrica și nucleara, cauzata printre altele și de seceta din vara trecuta, a dus la o creștere destul de mare a prețului energiei electrice in Romania. Raportul Comisiei Europene arata o creștere a prețului la energie electrica de 52% in al treilea trimestru…

- In meciul decisiv contra Belgiei, Romania a avut in teren doua surori gemene: Florina și Karina Murariu. Cele doua sportive de la Agroland Timișoara spera sa aduca la turneul final din Bulgaria (13-18 aprilie) prima medalie pentru voleiul romanesc dupa Revoluție. Extrema Florina Murariu, legitimata…

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte și incalțaminte. Asta inseamna o cheltuiala totala de 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE. De altfel, la nivel european, cheltuielile anuale pentru…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 551 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania. Conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă…

- Romania se afla pe locul 20 in lume și 16 in Europa, in topul celor mai buni vorbitori de limba engleza, conform unui studiu realizat de Education First. Conform Education First, pe primele 3 locuri in top se afla Olanda, Danemarca și Suedia. Urmatoarele clasate sunt Norvegia, Finlanda, Singapore și…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei EURES, un numar de 1.088 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Spania, Germania și Malta. Conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei…

- Ambasadorii a șapte state membre UE – Franța, Germania, Belgia, Danemarca, Finlanda, Olanda și Suedia – fac apel la reprezentanții coalitie de guvernare „sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și a luptei împotriva corupției…

- Lovitura pentru Uber: Curtea Europeana de Justiție (CJUE) a decretat ca societatea este firma de transport, nu companie digitala, astfel ca are nevoie de licențe și autorizații pentru transportul pasagerilor, scrie Reuters . ”Serviciile furnizate de Uber, care conecteaza indivizii cu șoferi non-profesioniști…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 936 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Malta si Germania. Conform datelor centralizate de ANOFM, în Portugalia sunt disponibile 330 de locuri de muncă…

- Anul trecut, 16% din intreprinderile amplasate in UE si care aveau cel putin zece angajati au primit comenzi printr-un site web sau prin aplicatie, arata datele publicate joi de Oficiul european de Statistica (Eurostat). In 2016, vanzarile printr-un site web au fost folosite de aproximativ…

- REPORTAJEL. Povestea globurilor. Ajutoarele cu mult talent ale lui Moș Craciun Cea mai mare fabrica de globuri din țara este pe o mica strada din Cluj. Jumatate din producție merge in SUA. Clujul este capitala ornamentelor de brad din România. Cea mai mare fabrica de globuri din țara a pornit…

- Jumatate din populatia Romaniei se confrunta cu deprivare materiala si sociala, tara fiind urmata de Bulgaria (48%), la polul opus situandu-se statele nordice, potrivit datelor din 2016 publicate, marti, intr-un raport al Eurostat. Cea mai mare rata de deprivare materiala si sociala se inregistreaza…

- „In iunie am spus ca este timpul de a o trezi pe Frumoasa Adormita a Tratatului de la Lisabona: cooperarea structurata permanenta. Sase luni mai tarziu se intampla. Salut pasii facuti astazi de statele membre pentru a fonda o Uniune Europeana a Apararii. Europa nu poate si nu ar trebui sa externalizeze…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 12 decembrie, prin reteaua EURES. Sunt 884 posturi disponibile in Belgia, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia,…

- Conform Eurostat, persoanele care se confrunta cu deprivarea materiala nu au mijloacele necesare pentru cel putin cinci puncte din aceasta enumerare: cheltuieli neasteptate, o saptamana de vacanta in fiecare an departe de casa, evitarea restantelor (la plata creditului ipotecar, a ratelor, a chiriei…

- În momentul de fata doar 10 state mai sunt monarhii autentice: Marea Britanie, Olanda, Spania, Belgia, Danemarca, Norvegia, Suedia, Luxemburg, Monaco, Liechtenstein, iar alte doua pot fi asimilate monarhiei – Andorra si Vatican, toate acestea situate în vestul Europei, dincolo de…

- Documente atasate: Priuect de lege Vinerea Mare Parlamentarii initiatori amintesc ca la inceputul anului 2017, Comisia Europeana a stabilit sarbatorile legale pentru instituțiile Uniunii Europene. Printre acestea figureaza si Vinerea Mare. Inițiatorii mai menționeaza ca, la nivelul statelor…

- Cristian Gațu a gasit marea problema la naționala de handbal a Romaniei: ”Ambros n-are comunicare cu echipa”. Tricolorele infrunta, luni (ora 18.30, Telekom), Cehia, in optimile de finala ale Campionatului Mondial din Germania. Adversara este o surpriza a competiției. Cehia, care nu s-a calificat vreodata in…