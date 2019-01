Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Serbia ca autoritatile locale au emis coduri rosu si portocaliu de nincoare in perioada 24-25 ianuarie. Si in nordul Croatiei meteorologii au anuntat ninsori si vant de peste 120 de km.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Republicii Croatia ca prognozele meteorologice pentru nordul tarii indica o inrautatire a conditiilor atmosferice, insotita de ninsori si vant extrem de puternic, cu o viteza de pana la 120…

- In zonele alpine din judetul Maramures viteza vantului va oscila intre 90 si 100 km/h, iar vizibilitatea este foarte scazuta, turistii pasionatii de drumetii fiind sfatuiti sa nu se aventureze pe munte unde stratul de zapada atinge si 150 cm, a precizat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al…

- Salvamontistii anunta ca nu sunt persoane blocate la Balea Lac, unde nu se mai poate ajunge miercuri, dupa ce telecabina a fost oprita din cauza vantului foarte puternic, a anuntat Seful Salvamont Sibiu, Adrian David. "Telecabina Balea este oprita din cauza vantului puternic. Nu sunt persoane blocate…

- Turistii nu pot urca miercuri, la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, dupa ce telecabina care face legatura dintre Balea Cascada si Balea Lac a fost oprita din cauza vantului prea puternic, potrivit cabanierilor din zona. Vantul bate cu aproape 70 de kilometri pe ora, la…

- Șapte judete din nordul si nord-vestul tarii sunt, miercuri, sub avertizare cod galben de vant puternic, care la rafala atinge viteze de pana la 60 de kilometri pe ora, scrie Mediafax.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod galben pentru judetele Cluj, Salaj,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, in perioada 4 5 ianuarie 2019, 15 regiuni vor fi afectate de caderi insemnate…

- Saptesprezece judete sunt, miercuri, pana la ora 20.00, sub cod galben de ninsori viscolite, depuneri de zapada, gheata si intensificari ale vantului. In plus, de miercuri seara pana vineri dimineata, vremea va fi deosebit de rece in toata tara, iar in sud-est vantul va continua sa aiba intensificari,…