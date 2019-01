Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia ca prognozele meteorologice locale indica pentru perioada 10-12 ianuarie 2019 caderi abundente de zapada, fiind emis cod portocaliu pentru aproape intreg teritoriul Serbiei…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, in 10 si 11 ianuarie, pentru 16 regiuni sunt prognozate precipitatii sub…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, in zilele de 4 si 5 ianuarie 15 regiuni vor fi afectate de caderi insemnate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaz cetenii români care se afl tranziteaz sau doresc s cltoreasc în Republica Serbia c începând cu data de 28 noiembrie 2018 sunt prognozate cderi abundente de precipitaii sub form de ninsori i ploi fiind emise coduri portocaliu i galben de vre...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca intreg teritoriul acestei tari va fi afectat miercuri si joi de caderi insemnate de precipitatii sub forma de ninsoare si ploaie, pe alocuri insotite de vant puternic…