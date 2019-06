MAE reacţionează la atacurile asupra navelor din Golful Oman Ministerul Afacerilor Externe (MAE) isi arata ingrijorarea fata de atacurile recente impotriva unor nave destinate transportului de titei si a produselor petroliere, precum si a unei nave de marfuri. "Aceste actiuni repetate pun in pericol siguranta navigatiei in Golf si Marea Omanului, si, pe fondul tensiunilor deja existente in regiune, pot conduce la destabilizarea semnificativa a securitatii in zona, cu efecte inclusiv asupra economiei la nivel mondial", arata MAE, potrivit news.ro Ministerul Afacerilor Externe isi exprima, intr-un comunicat de presa transmis sambata, profunda ingrijorare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe condamna "in termenii cei mai categorici" atacurile care au avut loc joi impotriva a doua petroliere in Golful Oman. Aceste actiuni repetate pun in pericol siguranta navigatiei in Golf si Marea Omanului si, pe fondul tensiunilor deja existente in regiune, pot conduce la…

- Atacurile din Golful Oman atribuite Iranului reprezinta o problema mondiala si nu una americana, a declarat vineri seful Pentagonului, Patrick Shanahan, care a lansat un apel la ''consens international'' pentru solutionarea acestei chestiuni, transmite AFP. ''Avem o problema…

- Atacurile din Golful Oman atribuite Iranului reprezinta o problema mondiala si nu una americana, a declarat vineri seful Pentagonului, Patrick Shanahan, care a lansat un apel la ''consens international'' pentru solutionarea acestei chestiuni, transmite AFP potrivit Agerpres. ''Avem o problema…

- Marea Britanie a acuzat vineri Iranul și Garzile Revoluționare ale sale pentru atacurile care au vizat doua petroliere aflate in Golful Oman, adaugand ca niciun alt stat sau actor non-statal ar fi putut fi responsabil, relateaza MEDIAFAX.Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a condamnat…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a acuzat Iranul pentru atacurile care au vizat doua petroliere aflate in Golful Oman, afirmand ca incidentul face parte dintr-o campanie a acestuia impotriva Statelor Unite si a aliatilor sai, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Cotatia barilului de petrol la crescut joi cu peste 4%, dupa ce atacurile care au avariat doua petroliere in Golful Oman au relansat ingrijorarile cu privire la un conflict in aceasta regiune cruciala pentru piata mondiala a petrolului, informeaza Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro.In jurul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat joi atacurile comise impotriva unor nave civile in Golf, in cursul unei reuniuni a Consiliului de Securitate privind cooperarea dintre Natiunile Unite si Liga Araba, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.'Condamn orice atac asupra navelor…

- Președintele secției de hochei de la Corona Brașov, Emilian Cernica, și-a prezentat punctul de vedere in ceea ce privește situația hocheistului canadian Garrett Clarke, care s-a plans de relația cu conducatorul clubului brașovean, zilele trecute, postarea de pe blogul sau personal fiind preluata de…