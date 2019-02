Dupa mesajul venit recent de la Kremlin cu privire la sistemul de la Deveselu, Ministerul Roman de Externe a reactionat, in cursul zilei de vineri, nu inainte ca Teodor Melescanu sa discute in prealabil cu Jens Stoltenberg. Ce a anuntat MAE: “In urma consultarilor avute de ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, cu Secretarul General al […] MAE reactioneaza, dupa consultari cu NATO: sistemul antiracheta de la Deveselu nu face obiectul Tratatului INF is a post from: Ziarul National