Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut luni, 23 septembrie 2019, o intrevedere cu David Harris, președintele American Jewish Committee, in contextul vizitei de lucru pe care o efectueaza in SUA. In cadrul convorbirilor, prim-ministrul Viorica Dancila a evidențiat importanța pe care Parteneriatul…

- Prime Minister Viorica Dancila met with David Harris, the Executive Director of the American Jewish Committee (AJC), in the context of her working visit to the United States, on which occasion she reaffirmed Romania's commitment to fighting against anti-Semitism, xenophobia and any other form of…

- Iranul nu se limiteaza la frontierele sale "geografice", factiunile sustinute de Republica islamica in Orientul Mijlociu facand "toate parte din Iran", a declarat vineri un lider religios iranian in cursul rugaciunii saptamanale, pe fondul tensiunilor exacerbate in regiune, informeaza AFP.Potrivit…