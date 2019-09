Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe Ramona Manescu a anunțat, la reuniunea extraordinara a Consiliului Guvernator al Comunitatii Democratiilor din SUA, ca in Romania va fi organizat, in iunie 2020, un eveniment similar, pentru a marca 20 de ani de la semnarea documentului fondar al forului, la Varșovia.Reuniunea…

- Trimisul special al AGERPRES, Irinela Visan, transmite: Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat, joi, in contextul preluarii de catre Romania a presedintiei Comunitatii Democratiilor, ca tara noastra va promova participarea tinerilor in procesul de luare a deciziilor, precum si implicarea…

- Trimisul special al AGERPRES, Irinela Visan, transmite: Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat, joi, in contextul preluarii de catre Romania a presedintiei Comunitatii Democratiilor, ca tara noastra va promova participarea tinerilor in procesul de luare a deciziilor, precum si implicarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a avut miercuri, in marja Adunarii Generale a ONU de la New York, o intrevedere cu omologul armean, Zohrab Mnatsakanyan. Ministrul Manescu a apreciat noua dinamica inregistrata in relatiile Erevanului cu UE, evidentiind oportunitatile create, in plan bilateral,…

- Președintele Klaus Iohannis va conduce, in perioada 24-26 septembrie, delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii. Participarea președintelui Romaniei la…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a avut vineri o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, si a vorbit cu acesta despre situatia...

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat, vineri, ca le-a cerut diplomatilor romani de la Kabul sa revina in tara, dar acestia ''au spus ca nu vor sa isi incheie misiunea brusc''. Intrebata intr-un interviu la DCNews daca diplomatii romani din Kabul vor fi readusi imediat in Romania,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, spune ca pozitia Romaniei fata de Rusia este aceeasi pe care o are si Uniunea Europeana in aceasta privinta, adica de respectare a cadrului legislativ international si spune ca Romania nu poate face rabat pentru Rusia si ca nu este nimic negociabil in aceasta…