- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca va lua o decizie in privinta ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior, dupa summitul UE de la Sibiu. "Am vazut aceasta scrisoare si imediat dupa ce terminam cu summitul, voi lua o decizie in aceasta chestiune", a spus Iohannis. Propunerea Ministerului…

- Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a anunțat miercuri la postul Antena3 ca a facut o solicitare catre presedintele Klaus Iohannis ca George Maior sa fie rechemat din Statele Unite ale Americii, informeaza stiripesurse.ro. „Comisia de politica externa a Senatului a solicitat MAE sa faca o analiza…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a anuntat miercuri ca a trimis presedintelui Klaus Iohannis propunerea de rechemare a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior, informeaza Agerpres.roAm trimis la Presedintie propunerea de rechemare a domului ambasador George Maior, o propunere care…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) se delimiteaza de declaratiile ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior, prin scrisoarea deschisa adresata membrilor Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii, care a fost…

- In cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza in statul Arizona in perioada 16-17 aprilie 2019, ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a avut o serie de intalniri oficiale la cel mai inalt nivel cu: guvernatorul statului Arizona, Doug Ducey; speaker-ul Camerei Reprezentanților…

- Legaturile dintre Romania si SUA au ajuns la punctul culminant de la stabilirea relatiilor diplomatice in urma cu aproape 140 de ani, subliniaza ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Maior, intr-un punct de vedere prezentat intr-un comunicat de presa difuzat joi

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca vizita sa in Statele Unite ale Americii a fost aranjata de o firma de consultanta, care a facut activitatea de lobby pe langa autoritatile americane. El l-a acuzat pe ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, de faptul ca nu a fost in stare…

- Romania urca șase poziții in topul celor mai inovatoare țari din lume. Cercetarea este un domeniul prioritar in țara noastra, realitate reliefata si de clasamentul realizat de prestigioasa agenția de știri americana Bloomberg! Astfel, potrivit ediției din 2019 a Bloomberg’s Innovation Index, Romania…