- ¦ STIINTA SI TEHNOLOGIE: 1. Do Merging Black Holes Create An Information-Loss Paradox? [en] [Do merging black holes lose information? They absolutely must, according to General Relativity and the known laws of physics. Take two black holes, merge them together, and they lose mass.]2. Dezvoltarea…

- Senatul a adoptat, miercuri, ca for decizional, propunerea legislativa privind infiintarea institutiei pentru promovarea valorilor nationale "Regele MIHAI I", pentru care statul roman ar urma sa asigure anual o finantare de 860.000 de euro.

- Legea Offshore, promulgata recent de președintele Klaus Iohannis, naște noi controverse. Dupa promulgarea, membrii comisiei pentru industrii au constatat ca un articol din lege referitor la legislație a fost formulat ambiguu și poate aduce "prejudicii materiale majore statului roman", de miliarde de…

- Un tanar din Timisoara a plecat, in urma cu cateva zile, spre Alba Iulia calare, la fel ca in urma cu 100 de ani, unde si-a propus sa ajunga in data de 1 Decembrie, cu scopul de a aduce un omagiu celor opt milioane de cai care au murit in razboaie.

- Presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu și subprefectul Aurora Gherghina au participat joi, 22 noiembrie 2018, la ceremonialul militar si religios dedicat cinstirii memoriei eroilor primului razboi mondial care isi dorm somnul de veci in Cimitirul din satul Calinesti, eveniment…

- Promovarea egalitatii de gen, dar si combaterea violentei domestice se vor afla printre prioritatile Guvernului Romaniei cu ocazia exercitarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, la intrevederea de joi cu comisarul pentru drepturile omului…

- CHIȘINAU, 31 oct - Sputnik. Ministerul Economiei a elaborat proiectul unei noi strategii energetice a țarii pâna în anul 2030. Potrivit autorilor, dupa o analiza ampla a Strategiei energetice existente, precum și a starii actuale a sectoarelor energeticii, s-a constatat ca obiectivele…

