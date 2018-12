Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila a participat, la 3 decembrie 2018, la Zagreb, la deschiderea Summit-ului șefilor de guverne din statele membre ale Inițiativei Central Europene (ICE). Tema centrala a Summit-ului a fost consolidarea securitații regionale și promovarea dezvoltarii economice, in…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila va participa maine, 3 decembrie 2018, la Zagreb, la deschiderea Summit-ului sefilor de Guverne din statele membre ale Initiativei Central Europene (ICE). In marja acestei reuniuni, prim-ministrul roman va avea intrevederi bilaterale cu presedintele Croatiei,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a discutat marti, 20 noiembrie, cu Vera Jourova, comisar european pentru justitie, protectia consumatorilor si egalitate de gen, despre evolutiile sistemului judiciar din Romania si prioritatile pentru domeniul justitiei in contextul viitoarei Presedintii a Consiliului…

- pentru obtinerea locului de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU Vicepremierul Ana Birchall a evidentiat atuurile Romaniei in competitia pentru obtinerea locului de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, pentru mandatul 2020-2021, in cadrul sesiunii de deschidere a reuniunii…

- Secretarul de stat Dan Neculaescu, a participat, la 15 octombrie 2018, la reuniunea ministeriala a Parteneriatului Estic (PaE), alaturi de ministrii de externe europeni si omologii din statele partenere Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova si Ucraina. Cu acest prilej, a evidentiat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a punctat, la un eveniment organizat in SUA, in parteneriat cu Comunitatea Democratiilor, necesitatea valorizarii potentialului tinerilor in consolidarea democratica a unei societati si capacitatea acestora de a-si reveni dupa crize, precum si de a…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații, insoțita de dr. Cristian Grasu, secretar de stat participa la Viena, in aceste zile, la Reuniunea informala a miniștrilor Sanatații din cadrul Președinției austriece a Consiliului UE. In cadrul reuniunii, ministrul roman al Sanatații are discuții ...

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, insotita de dr. Cristian Grasu, secretar de stat participa la Viena, in aceste zile, la Reuniunea informala a ministrilor Sanatatii din cadrul Presedintiei austriece a Consiliului UE. In cadrul reuniunii, ministrul roman al Sanatatii are discutii cu omologii europeni…