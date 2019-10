MAE preconizează că vor fi în total 800 de secţii de votare în diaspora pentru alegerile prezidenţiale ”MAE a finalizat o prima lista de propuneri pentru infiintarea de sectii de votare in strainatate, in contextul organizarii alegerilor prezidentiale din luna noiembrie 2019. Astazi, 3 octombrie 2019, MAE a transmis catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) o lista cu 444 de sectii de votare propuse de misiunile diplomatice si oficiile consulare. Avansarea listei a fost posibila datorita demersurilor sustinute ale misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei care au solicitat sprijinul autoritatilor locale si au organizat consultari cu reprezentantii comunitatilor romanesti,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

