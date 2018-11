Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis a aprobat miercuri, la propunerea Guvernului Romaniei, memorandumul care susține Compactul Global pentru Migrație (CGM).„Pe data de 10-11 decembrie la Marrakesh in Maroc, Romania prin guvernul nostru trebuie sa semneze sau…

- Textul rezoluției Parlamentului European, ce va fi dezbatuta și votata pe 13 noiembrie, semnaleaza ingrijorarea instituției UE privind modificarea legislației penale și judiciare din Romania din prisma potențialului de a submina independența sistemului judiciar și lupta anticorupție.Documentul, ...

- Textul rezoluției Parlamentului European, ce va fi dezbatuta și votata pe 13 noiembrie, semnaleaza ingrijorarea instituției UE privind modificarea legislației penale și judiciare din Romania din prisma potențialului de a submina independența sistemului judiciar și lupta anticorupție, conform Mediafax.Documentul,…

- Poziție dura adoptata de Liviu Dragnea, liderul PSD, dupa discuțiile cu Klaus Iohannis, de la Cotroceni. Liderul PSD a anunțat ca PSD i-a lasat președintelui un numar de zece reguli pe care sa le respecte atunci cand vine vorba de corectitudinea din sistemul de justiție din Romania.Documentul…

- Peste 60 de tineri jurnaliști din toata Europa s-au reunit in perioada 16-18 octombrie la Bruxelles, pentru a dezbate agenda viitoarelor alegeri europarlamentare ce vor avea loc in perioada 23-26 mai 2019, in cadrul evenimentului denumit European Youth Media Days. Migrația, Brexit-ul, protecția mediului…

- Liderul WTA, Simona Halep, a fost desemnata de catre WTA cea mai buna jucatoare a anului 2018. Este pentru prima data când jucatoarea de tenis din România câstiga acest trofeu.

- Sociologul Marius Pieleanu susține ca exista o informație potrivit careia Teodor Meleșcanu va fi inlocuit cu Mircea Geoana.Semnal de alarma de la ASF - Romania gestioneaza foarte prost banii; la o inflatie de 5% pe an populatia Romaniei pierde 7 miliarde de lei „Pentru Ministerul Afacerilor…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut joi dimineața intrevederea cu comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Phil Hogan. Discuția a durat aproape o ora, iar la final cei doi oficiali au avut o conferinta de presa comuna.