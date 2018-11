Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Danemarcei cu privire la decizia de prelungire a efectuarii controalelor la frontiera danezo-germana pana la data de 11 mai 2019. In aceste conditii, toate persoanele care calatoresc pe rutele…

- Discutiile dintre Marea Britanie si UE s-au blocat în mare masura, din cauza dezacordului privind separarea Irlandei. Prima doreste asigurari ca nu se va mai reveni la o granita clasica cu Irlanda, daca nu este stabilita în timp util o relatie comerciala viitoare cu UE. Marea…

- Perioada de tranzitie post-Brexit va fi probabil prelungita dincolo de sfarsitul lunii decembrie 2020, pentru a acorda mai mult timp Londrei si Uniunii Europene sa negocieze termenii relatiei lor viitoare, a declarat joi presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza AFP. 'Aceasta…

- Incendiile de vegetatie fac prapad in continuare. Starea de urgenta a fost prelungita pana pe 12 septembrie, in provincia canadiana British Columbia. Ministerul Afacerilor Externe a emis un comunicat in care recomanda turistilor romani sa evite calatoriile in acea zona.

- Cetatenilor romani care iau parte la Marsul Centenarului li s-a interzis sa intre in Republica Moldova, a anuntat Politia de Frontiera a republicii.Teodor Meleșcanu, ministrul de Externe al Romaniei, a luat o prima decizie: MAE a anunțat ca ambasadorul Republicii Moldova la București a fost…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se intorc in Romania dinspre Bulgaria, Grecia sau Turcia mini vacanta prilejuita de sarbatoarea crestina a Adormirii Maicii Domnului ca exista premisele ca, la data de 19 august 2018, la iesirea din Bulgaria, prin punctul de frontiera Ruse,…

- Prin punctele de frontiera au trecut, in ultimele 24 de ore, peste 221.700 de persoane, atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire din tara, si aproximativ 53.000 de mijloace de transport, potrivit site-ului Politiei de Frontiera. Nu s-a permis intrarea in tara a 23 de cetateni straini deoarece…