MAE informeaza ca pana in acest moment nu sunt confirmate victime de cetatenie romana in urma atentatului de la Strasbourg si nu au fost inregistrate solicitari de asistenta consulara la nivelul oficiului consular. "Consulatul General al Romaniei la Strasbourg are in atentie incidentul petrecut marti seara in Piata Kleber si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale in vederea obtinerii unor informatii suplimentare cu privire la cetatenia si identitatea persoanelor afectate", precizeaza MAE. De asemenea, Consulatul General al Romaniei la Strasbourg monitorizeaza…