Ministerul de Externe atenționeaza romanii care calatoresc in Grecia ca luni, 22 iulie, exista un risc ridicat de incendiu de vegetație in mai multe zone, din cauza vantului și a temperaturilor ridicate, transmite MAE. „Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protecție […] Articolul MAE, o noua atenționare de calatorie pentru Grecia – risc ridicat de incendiu de vegetație a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .