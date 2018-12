Stiri pe aceeasi tema

- MAE informeaza ca pana in acest moment nu sunt confirmate victime de cetatenie romana in urma atentatului de la Strasbourg si nu au fost inregistrate solicitari de asistenta consulara la nivelul oficiului consular. "Consulatul General al Romaniei la Strasbourg are in atentie incidentul petrecut marti…

- Un barbat cu dubla cetatenie, romana si moldoveneasca, a fost retinut in Vama Albita, intrucat autoritatile din Franta au emis pe numele sau un mandat de arestare, el avand de executat o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare, informeaza News.ro.Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) al Romaniei anunta ca Guvernul de la Bucuresti a aprobat o serie de modificari legislative pentru simplificarea procedurilor si reducerea termenelor pentru obtinerea pasaportului.

- O persoana cu cetatenie romana, dar cu pasaport moldovenesc, a fost retinuta in cazul uciderii jurnalistei Victoria Marinova, anunta postul national de radio bulgar, care precizeaza ca informatia nu a fost confirmata...

- Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in Republica Moldova sunt asteptati in zilele de sambata si duminica, 6 si 7 octombrie, la cele 35 de sectii de votare deschise pe intreg teritoriul tarii, pentru a participa la referendumul de revizuire a Constitutiei Romanei. Sectiile de votare vor fi deschise…

- Comisia pentru libertati civile (LIBE) a Parlamentului European (PE) a programat pentru luni seara la Strasbourg o reuniune extraordinara, in cadrul careia membrii acestei comisii vor avea un schimb de opinii cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, privind 'situatia din Romania,…

- Cetațenii romani plecați in strainatate, in caz de razboi, vor fi obligați sa se intoarca in Romania in cel mult 10 zile, potrivit unui proiect de lege propus de Ministerul Apararii Naționale.