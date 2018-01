Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul Stelian Tanase a declarat pentru News.ro ca s-a bucurat de prietenia lui Neagu Djuvara, caracterizandu-l „un om cu o existenta aventuroasa, senin, echilibrat, cu un impact intelectual aproape miraculos in randul tinerilor”. „Neagu Djuvara era respectat. Provenea dintr-o familie veche.…

- Neagu Djuvara s-a stins astazi din viața la varsta de 101 ani. Unul dintre cei mai expresivi urmasi ai aristocratiei romanesti, Neagu Djuvara a fost una dintre personalitatile postdecembriste care a vorbit cel mai mult, mai bine si cu patos autentic despre Romania si blazonul ei. Tocmai de aceea, decesul…

- Academicianul Ioan-Aurel Pop spune despre istoricul Neagu Djuvara ca a reprezentat o epoca, in care a fost un simbol si o legenda vie. Istoricul si filosoful Neagu Djuvara a murit joi, la varsta de 101 ani.„Eu l-am cunoscut relativ bine pe Neagu Djuvara. Ultima data cand l-am intalnit a fost…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca Neagu Djuvara a fost un reper de moralitate, eruditie si umanism. "Ne exprimam adancul regret si profunda tristete la despartirea de marele istoric, diplomat si intelectual liberal, domnul Neagu Djuvara. Nascut intr-o familie de boieri, pastrand…

- Istoricul si filosoful Neagu Djuvara a murit la varsta de 101 ani, informeaza Televiziunea Romana. Unul dintre cei mai expresivi urmasi ai aristocratiei romanesti, Djuvara a fost una dintre personalitatile postdecembriste care a vorbit cel mai mult, mai bine si cu patos autentic despre Romania si blazonul…

- "Drum bun, Neagu Djuvara. Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat opera ta, dragostea ta pentru tara, pentru cultura, pentru oamenii acestui pamant. Un om care a plecat dintre noi cu sufletul impacat pentru ca el singur ne-a iubit pe noi, pe romani, poate, mai mult decat l-am iubit noi toti la un loc",…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitați din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate astazi de Guvernul Romaniei, in scopul promovarii și protejarii dreptului cetațenilor ucraineni de etnie romana de…

- Fostul presedinte al UDMR, Marko Bela, a declarat, miercuri, ca senatorul Verestoy Attila a jucat un rol important in colaborarea dintre UDMR si partidele romanesti, avand o capacitate deosebita de a negocia si a cauta cai de comunicare. "Am fost colegi in Parlamentul Romaniei timp de…

- Subiectul despre cei șase socialiști, care dețin pașapoarte romane, inca mai este discutat. Igor Dodon a declarat in cadrul emisiuni „Important" de la TVC21, ca „romanii sunt hatri" si ar fi facut legea in asa fel, incat sa fie mai greu sa renunti la cetatenie, decat sa o obtii.

- Producatorul de incaltaminte Clujana, care a acumulat datorii de peste 13 milioane de lei, a intrat in insolventa, in urma unei decizii luate joi de Tribunalul Specializat Cluj. Activitatea la Clujana va continua, existand contracte in derulare pentru asigurarea productiei.

- Cei mai talentati bucatari din Romania se intrec la categoriile sectiunii gastronomie a concursurilor GastroPan, care se vor desfasura, in perioada 19-22 aprilie 2018, la Targu Mures, in cadrul celei de-a X-a editii a Expozitiei Internationale GastroPan. Potrivit organizatorilor, sectiunea…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, vineri, in finala turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce a invins-o in penultimul act pe ucraineanca Lesia Țurenko, in doua seturi, cu 6-2, 6-2.

- Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Szilagyi Zsolt, a facut, marti, un apel catre parlamentarii români la "un dialog sincer" pe tema declaratiei comune a partidelor maghiare prin care se solicita autonomie. "Nu exista o declaratie mai profunda, mai puternica,…

- Libertatea l-a descoperit la Buenos Aires pe cel mai atipic argentinian: „Nu-mi place fotbalul și am invațat limba romana!”. Esteban Nughedu (43 de ani), un ghid din capitala Argentinei, are o pasiune aparte pentru limba și pentru țara noastra. Un argentinian caruia sa nu-i placa fotbalul e foarte greu…

- Catedrala Mantuirii Neamului va fi sfintita in data de 30 noiembrie 2018, in ziua de Sfantul Andrei. Potrivit Patriarhului Daniel, acest edificiu este ”o necesitate liturgica practica, dar si un simbol al spiritualitatii romanesti”. „Prin milostivirea lui Dumnezeu, cu rugaciunile Maicii Domnului si…

- Cum aratau mesele de Craciun ale regilor Romaniei? Unii erau singuri tocmai cu ocazia sarbatori care uneste oameni si familii, altii tineau la rigoare si la respectarea tuturor datinilor romanesti.

- Observarile antropogeografice ale academicianului Simion Mehedinti, purtand titlul "Dacia Pontica si Dacia Carpaticaldquo;, pleaca de la perioada preistorica, trec prin perioada geto dacica, urmarind drumul codrului, apoi al stepei, dar si al luncii Siretului, ajungand la perioada daco romana, cu unificarea…

- Zece firme mici si mijlocii (IMM) romanesti semneaza, luni, contracte de finantare cu reprezentantii statului pentru proiecte europene in valoare totala eligibila de peste 8,76 milioane lei (peste 1,8 milioane euro) pentru investitii in achizitionare de echipamente, dezvoltare, inovare si cresterea…

- Primarul de Iasi, Mihai Chirica, considera ca „cea mai buna strategie de tara ar fi fost ca planul reintregirii teritoriilor romanesti sa fie un plan strategic de tara”. In acest context, edilul e de parere ca Unirea Republicii Moldova cu Romania trebuie sa fie prevazuta in Constitutia romana, prin…

- Au trecut zece ani de la prima editie tiparita, iar cu aceasta ocazie cea mai veche revista de vinuri cu aparitie lunara din Romania, Vinul.Ro, devine o publicatie bilingva de continut: recomandari de locuri, destinatii turistice, evenimente si oameni de interes, mancaruri, traditii locale amp; idei,…

- Miercuri, 13 decembrie, incepand cu ora 9.30, in Sala „Alba Iulia” a Palatului Cercului Militar National, din București, va avea loc reuniunea cu tema „Crucea Eroilor Neamului de pe Muntele Caraiman - un simbol pentru Centenarul Razboiului Reintregirii Romaniei”, organizata de Secretariatul General…

- Alerta in privința unui produs indispensabil bebelușilor, dar și gospodinelor care il folosesc in prepararea deserturilor și in alte preparate. Autoritatile franceze au interzis vanzarea laptelui praf produs de gigantul Lactalis si au cerut retragerea unor formule de lapte praf si produse alimentare pentru…

- Sunt pregatiri de funeralii la Castelul Peles, resedinta regala. Regele Mihai al Romaniei va fi asezat pentru o zi in holul de onoare al Castelului. Acolo ii vor putea aduce un ultim omagiu toate oficialitatile si reprezentantii institutiilor tarii.

- Marți, 19 decembrie 2017, ora 18.00, la Teatrul Municipal Carei va avea loc Concertul de cantece și colinde tradiționale romanești, susținut de Petrica Mureșan și orchestra sa. Preț bilet: 10 lei. Biletele se gasesc la biroul Centrului Cultural Carei, de luni pana joi, 09.00 – 17.00 și vineri 09.00…

- Muzica este una dintre cele mai apreciate forme de arta. Ca si in alte domenii, o serie de romani geniali au excelat si in domeniul muzical. Patru dintre acestia au reusit sa creeze capodopere devenite cunoscute pe intreg mapamondul. Unele dintre aceste creatii au fost atat de celebre, incat se afla…

- Protest in Piața Victoriei, de 1 Decembrie. Mii de oameni s-au adunat in fața Guvernului, pentru a lua atitudine fața de situația generala actuala din Romana. UPDATE ora 19:20. Aproximativ 2.000 de oameni s-au adunat in Piața Victoriei. Foto: Vlad Chirea Protestul a fost anunțat sub titlul ”Romania…

- Antreprenorul Damian Mereu, care detine producatorul de biscuiti Croco din Onesti (jud. Bacau), a scos businessul la vanzare, conform surselor ZF. Compania este evaluata de piata intre 80 si 100 de mi­lioane de euro, iar la usa antreprenorului au batut investitori financiari si strategici. Contactat…

- Joi, 30 noiembrie, incepand cu ora 18.00, in Baia Mare va avea loc un concert de slagare romanesti, conform baiamare.ro. Vor urca pe scena Ovidiu Komornyik, Anca Turcasiu, Gabriel Dorobantu, Dida Dragan si Florin Chilian. Evenimentul se va desfasura in Piata Libertatii. ZiarMM The post Concert de slagare…

- Luni, 4 decembrie 2017, ora 18.00, la Teatrul Municipal Carei va avea loc spectacolul Orchestra Titanic, susținut de secția romana a Teatrului de Nord Satu Mare. Acesta este primul spectacol din abonamentul pentru adulți si primul in limba romana din multele spectacole din ultima perioada de la Teatrul…

- Primarul general, Gabriela Firea, a exprimat, luni, condoleanțe in urma decesului actriței Cristina Stamate, pe care a numit-o "Doamna a scenei romanești". "Dumnezeu a dorit ca Stela Popescu sa nu pașeasca singura pe drumul catre Rai, ci alaturi de o alta Doamna a scenei…

- Colegiul National Militar "Stefan cel Mare" Campulung Moldovenesc a gazduit vineri, 24 noiembrie, vernisajul expozitiei itinerante „Eroul Necunoscut – simbol al eroismului national", eveniment organizat de Muzeul Militar National „Regele Ferdinand I". La ...

- Nava Fundulea, incarcata cu marmura, a fost atacata de un vas iranian in stramtoarea Hurmuz in timp ce echipajul romanesc se indrepta catre Kuwait. Aceasta este, pe scurt, povestea mai puțin cunoscuta din 23 noiembrie 1987.

- Tanarul artist Claudiu Dumitrache te pune pe ganduri prin noul videoclip. Claudiu Dumitrache (18) a scris versiunea in romana pentru “Sign of the times” de la Harry Styles. Videoclipul ne-o prezinta pe fata ideala (careia i se canta), dansad in ploaie si diferite secvente din natura sau spatiu, peisaje,…

- Conform unui studiu realizat de eJobs Group, in Romania anului 2017, numai platforma eJobs a gazduit peste 100.000 de anunturi ce promovau locurile de munca vacante ale angajatorilor romani. In primele noua luni ale anului, peste 40.000 de joburi au fost disponibile, iar cei mai mari angajatori au fost…

- Volumul "Psihologia poporului roman. Profilul psihologic al romanilor intr-o monografie cognitiv-experimentala" a fost documentat timp de 10 ani de psihologul Daniel David si colaboratorii sai, fiind publicat de Editura Polirom. Esenta studiului „Daca ar fi sa rezum esenta monografiei,…

- In cadrul sedintei Parlamentului de joi, 16 noiembrie, deputatul PDM Corneliu Dudnic l-a felicitat pe judocanul moldovean Dorin Gotonoaga cu prilejul castigarii de catre acesta a medaliei de aur la Campionatul European. Faptul ca parlamentarul a adresat mesajul in limba rusa, l-a nemultumit pe liberalul…

- Camași populare romanești, bluze, ii sau marame din canepa, simple ori țesute cu fir de aur, unele purtand amprenta unor simboluri ale culturii romanești, cum ar fi Brancuși sau Maria Latarețu, primesc oaspeții, in atmosfera de șezatoare, in primul Muzeu al Canepii din Romania care s-a deschis, joi,…

- Prof. Dr. Vlad Alexandru Ciurea vine la Pitesti sambata, 18 noiembrie. De la ora 11, la Rectoratul Universitatii din Pitesti, acesta va lansa, pentru cititorii argeseni, doua carți: “Calatorii in centrul gandirii” – o fascinanta poveste personala dar și de istorie a neurochirurgiei romanești și “Discopatia…

- Presedintele Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, Constantin Codreanu (PMP), a anuntat vineri ca s-a decis infiintarea, la Chisinau, a Centrului pentru cetatenie romana, care va functiona in incinta biroului sau parlamentar. "Deputatul PMP Constantin Codreanu a…

- Unul din patru copii din scolile romanesti este victima a bullying-ului, fiind umilit constant, in recreatii. Salvati Copiii Romania deruleaza o campanie pentru a preveni un fenomen de amploare, in acest sens. “In 10 minute, un copil poate sa isi piarda increderea in sine si in ceilalti, iar consecintele…

- In 2015, s-a scris un articol despre un ex-membru al Illuminatilor care a vorbit despre practicile surprinzatoare ale acestora. Illuminatii apartin unui grup de elite care vor sa controleze lumea. Acesti oameni si-au vandut sufletul Satanei si cred ca Satana este conducatorul acestei lumi.

- Platforma europeana de consiliere in materie de investitii (EIAH), Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Uniunea Europeana au lansat marti, 7 noiembrie, un nou program dedicat sprijinirii intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) din Romania pentru a obtine expertiza necesara unei…

- Gradinita din satul Zamciogi, raionul Straseni, a fost renovata cu fonduri romanesti. A fost schimbat acoperisul, fatada institutiei si a fost montat gardul. Bucataria si spalatoria au fost utilate cu tehnica necesara. Pe terenul de joaca au fost instalate leagane si tobogane, iar curtea a fost pavata,…

- Liderul Miscarii Populare Antimafie, Sergiu Mocanu, considera ca modificarea articolului 13 din Constitutie, ce presupune inlocuirea limbii de stat din „limba moldoveneasca” in „limba romana”, este un pas spre Unire. Politicianul afirma ca limba romana trebuie consfintita in Legea Suprema pentru ca…

- De doua zile, mai mulți cetațeni cu drepturi ma critica, îmi dau lecții, îmi adreseaza scrisori deschise, ma înjura, ma blestema, ma amenința și multe alte asemenea. Se fac articole de presa (?!), emisiuni tv, o întreaga isterie. Și toate acestea, nu pentru ce am spus sau…

- Mesaje de felicitare pentru Radio Romania Foto: Arhiva. Contributia Radio România în cadrul Uniunii Europene a Radiodifuzorilor (EBU) si rezultatele institutiilor românesti în plan intern sunt remarcate de Pascale Labrie, director muzical în cadrul EBU, într-o…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, s-a intalnit cu reprezentanti ai comunitatii romanesti din Bulgaria, in timpul unei vizite de lucru in tara vecina, care s-a desfasurat de vineri pana luni, informeaza un comunicat al ministerului transmis Agerpres. Cu aceasta ocazie, ministrul…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, s-a intalnit cu reprezentanți ai comunitații romanești din Bulgaria, in timpul unei vizite de lucru in țara vecina, care s-a desfașurat de vineri pana luni, informeaza un comunicat al ministerului transmis AGERPRES. Cu aceasta…

- Curtea Constituționala s-a pronunțat marți, 31 octombrie, asupra solicitarii unui grup de deputați, dând aviz pozitiv proiectului de lege privind modificarea articolului 13 din Constituție, prin care sintagma „limba moldoveneasca” sa fie înlocuita cu sintagma „limba…

- In mai multe scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti a fost creata tulburare dupa ce autoritatile au decis ridicarea unui numar de carti romanesti primite ca donatie de scolilor respective, avand in vedere ca, in regiune, cartile romanesti lipsesc din bibliotecile scolare.