Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania a reacționat la scurt timp dupa ce Info Sud-Est a publicat declarațiile premierului bulgar Boiko Borisov conform carora turiștii romani care arunca gunoaie pe strada sunt vinovați pentru raspandirea pestei procine in Bulgaria. Reprezentanții MAE s-au aratat…

- Premierul bulgar, Boiko Borisov, a declarat recent ca turiștii romani sunt principalii vinovați de raspandirea virusului pestei porcine. In replica, Ministerul Afacerilor Externe catalogheaza afirmațiile premierului Bulgariei ca fiind „nefericite”. Totodata, MAE iși manifesta surprinderea și dezamagirea…

- La inceputul acestei luni, prim-ministrul bulgar, Boiko Borisov, a participat la o reuniune de urgenta a factorilor responsabili din domeniul autoritatii sanitar veterinare cu crescatorii de porci din Nordul tarii. Intalnirea a avut loc la Pazardjik, in contextul in care pesta porcina africana a decimat,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Franța ca serviciul local de meteorologie– Meteo France a prognozat un nou episod de canicula intensa in majoritatea regiunilor franceze. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie a emis o prognoza de vreme nefavorabila pentru marti, 16 iulie 2019, respectiv ploi torentiale, furtuni, vant in rafale. Zonele afectate sunt: – Insulele…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) aminteste cetatenilor romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul de meteorologie a emis cod rosu de vreme nefavorabila pentru zona...

- Vreme rea in Italia și Croația. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenționeaza romanii care se afla, tranziteaza sau calatoresc in aceste doua țari ca exista posibilitatea unor fenomene meteorologice intense, sub forma de furtuni

- O transmisie live pe Facebook a unei discutii purtate la misiunea diplomatica a Bulgariei la UE intre candidatul socialistilor europeni la presedintia Comisiei Europene, Frans Timmermans, si premierul bulgar, Boiko Borisov, in care Timmermans cauta sprijin pentru candidatura sa, iar Borisov profita…