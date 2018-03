Stiri pe aceeasi tema

- Oliver Zille, directorul Targului de Carte de la Leipzig la care Romania este invitat de onoare, a afirmat ca isi doreste "ca literatura romana sa trezeasca interesul specialistilor" si "ca vizitatorii targului de carte sa descopere o tara noua si sa invete sa o iubeasca". "Imi doresc ca literatura…

- Casa de Cultura Cehu Silvaniei va gazdui sambata, 24 martie, in intervalul orar 10-17, a patra editie a Targului de Produse Traditionale si Mestesugaresti. In cadrul evenimentului isi vor expune creatiile peste 15 expozanti, invitat de onoare fiind cunoscutul mester olar salajean, Csibi Csaba, considerat…

- Romania este invitata de onoare, la editia de anul acesta, a Targului International de Carte de la Leipzig, Germania, care incepe pe 15 martie. Ministerul Culturii va organiza peste 60 de evenimente, in prezenta unor autori romani de renume, printre care: Mircea Cartarescu, Nora Iuga sau Andrei Plesu.…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, sambata, referindu-se la declaratiile de unificare intre Romania si Republica Moldova adoptate de mai multe autoritati locale din cele doua tari, ca acestea sunt „expresia unei dorinte” a celor care le-au semnat, dar ca nu au valoare juridica.

- Denisa Nechifor se muta din Romania. Aproape 9 ani, fosta iubita a lui Adrian Cristea a crescut-o singura pe Rania, fiica ei și a fostului fotbalist, și a facut tot posibilul sa nu-i lipseasca nimic, insa acum considera ca fetița ar beneficia de o educație mai buna peste hotare. De aceea, va emigra.…

- Romania este in acest an invitata de onoare a Targului International de Carte de la Leipzig, cel mai important eveniment european de profil dedicat promovarii lecturii si unul dintre cele mai vechi targuri de acest gen din intreaga lume, care va debuta pe 15 martie. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat joi, in prima zi a vizitei sale oficiale in Republica Croatia, la inaugurarea Consulatului onorific din Split, subliniind cu acest prilej ca una dintre principalele atributii ale noului oficiu este acordarea de sprijin comunitatii romane de…

- „Credeam ca dupa ce va scapa de teroarea DNA, care l-a trimis in judecata la comanda politica, Ludovic Orban va inceta sa ii mai ridice osanale Codrutei Kovesi si va da semnalul unui comportament demn de un partid liberal. Din pacate, cred ca m-am inselat, unii dintre liderii asa zisului partid liberal…

- In contextul in care dezbaterea pe tema unor interdictii de circulatie continua in Germania, o tara care tocmai a facut un pas catre interzicerea circulatiei unor masini diesel mai vechi in oras, Violeta Bulc a indemnat Berlinul sa ia masuri, intr-un interviu pentru cotidianul regional Mitteldeutsche…

- Fotocredit: Peugeot Peugeot a dat deja startul vanzarilor pentru noul 508 prin intermediul ediției speciale de lansare First Edition. Urmand a fi produs in doar 1.000 de exemplare, noul Peugeot 508 First Edition este disponibil pentru precomanda in 12 țari din Europa (din pacate Romania nu se afla…

- Intre 15-18 martie are loc in Germania Targul de Carte de la Leipzig. La primul mare targ de carte german al primaverii, aproape 2400 de expozanti din peste 40 de tari vor prezenta lucrarile lor unui numar de ca. 200.000 de vizitatori. Invitatul de onoare la editia din acest an a Targului de Carte de…

- Timp de sase zile am insotit un jurnalist german venit sa intervieveze o serie de scriitori romani mai tineri si mai putini tineri (de la Anastasia Gavrilovici - cea mai tanara - pana la Nora Iuga, care pe 4 ianuarie a implinit 87 de ani), in vederea prezentarii literaturii romane contemporane la Deutschlandradio…

- Valorizindu-l drept istoric, am reprodus pe cristoiublog.ro, reluat și de Evenimentul zilei la rubrica Gindul lui Cristoiu, discursul ținut de Cristina Tarcea, președinta Inaltei Curți de Casație și Justiție la paranghelia de tip publicitar care a fost ceea ce s-a numit oficial Bilanțul DNA din 28 februarie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, in legatura cu afirmatiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Europa este "cu ochii" pe Romania si ca in cazul in care reprezentantii majoritatii parlamentare nu vor intelege acest lucru, tara noastra va fi tratata in continuare…

- ♦ Reteta start-up-urilor nu este despre a te imbogati rapid, ci despre a construi niste produse care vor avea impact in economie. Dezvoltarea tot mai accelerata a tehnologiei, precum si o serie de masuri legislative initiate la nivel european reprezinta factori determinanti…

- Președintele ALDE Pitești, Robert Tudorache, a fost prezent, in calitate de secretar de stat la ministerul Energiei, la semnarea acordului intre Institutul de Cercetari Nucleare (RATEN ICN) și Comisariatul pentru Energie Atomica (CEA) din Franța. Evenimentul a avut loc la sediul ICN din Mioveni. Colaborarea…

- Ninsorile abundente si gerul fac ravagii in mai multe tari din Europa. Printre cele mai afectate state este Romania. Meteorologii au anuntat ca valul de frig va cuprinde treptat toata tara si se va mentine pana in data de 1 martie.

- Pe piața pentru ziua urmatoare (PZU), prețul din Romania a scazut, incepand cu ora 21, sub 1 euro/MWh, in intervalul orar 22-24, la 0,21 euro/MWh. In același interval orar, pe piețele din Ungaria, Slovacia și Cehia, un MWh era tranzacționat cu aproximativ 45 euro, un preț de peste 200 de ori mai mare…

- Moldova, Dobrogea si Ardealul sunt regiunile din care au emigrat cei mai multi romani in 2017. Asa arata datele Monitorului Social, care scot in evidenta ca 2,5 milioane de romani se afla in prezent in strainatate, majoritatea cu varste cuprinse intre 25 si 39 de ani. Saracia si factorii economico-sociali…

- Karmenu Vella, comisarul european pentru mediu, afaceri maritime si pescuit, care efectueaza o vizita joi si vineri in Romania, a declarat, la Ministerul Mediului, dupa intalnirea cu ministrul Gratiela Gavrilescu, ca dupa unele estimari in Romania din cauza poluarii aerului cu anumite particule au loc…

- Cum am supraviețuit tranziție De aproape 30 de ani ne aflam pe drumul de la un regim la altul, dinspre comunism inspre capitalism, sau inspre ce a mai ramas din el. Am trecut cu toții prin etapele tranziției: momentul Revoluției din 1989, tulburii ani '90, schimbarile percepute dupa intrarea Romaniei…

- In 2015, doi consilieri locali, Dan Idolu PSD si Nistor Geana PLR ii propuneau lui Nicolae Robu sa amenajeze un aqualand in zona Mehala, pe o suprafata de 12 hectare, pe un teren ce apartine Primariei Timisoara.

- Demjan și Boc s-au evitat la Cluj. Apare Alianța Patronala a Europei de Est Magnatul ungar Sandor Demjan și primarul Clujului, Emil Boc, foști parteneri in cadrul megaproiectului imobiliar de o jumatate de miliard de euro Cartierul Tineretului, au evitat intalnirea fața in fața preconizata cu ocazia…

- Traducatorul Ernest Wichner a fost nominalizat la premiul pentru categoria carte straina - traducere pentru versiunea in limba germana a romanului "America de peste pogrom" /"Oxenberg & Bernstein", semnat de Catalin Mihuleac, care va fi oferit la Targul de Carte de la Leipzig (15 - 18 martie), anunta…

- Compania mytaxi, grup care detine aplicatia Clever Taxi, a anuntat astazi ca Marc Berg va fi noul director executiv, incepand cu data de 16 aprilie 2018, dupa ce Andrew Pinnington a decis sa renunte la pozitia de CEO dupa achizitionarea Hailo, Clever Taxi si Beat. Andrew Pinnington ramane…

- Ministrul roman de externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar, Peter Szijjarto, au abordat, in timpul discutiilor de la inceputul saptamanii, exclusiv teme "cunoscute deja public", iar in acest cadru nu a fost semnat "niciun acord" privind tema energiei, precizeaza MAE.Melescanu a avut…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI. Potrivit…

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala si din marile orase ale Romaniei cu 25%, o masina folosita printr-un astfel de serviciu compensand detinerea a patru, pana la opt autoturisme private, arata un studiu realizat de agentia de marketing Perceptum. Astfel, nevoia de spatiu…

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global. ”Am discutat despre program si o serie de masuri care sunt incluse in programul de guvernare. Ma refer la masuri de…

- Romanii au coborat pe locul 9 in Europa in ceea ce privește numarul de ore muncite pe saptamana, dupa ce in anii de dinainte de criza economica angajații din Romania dețineau recordul la timpul petrecut la serviciu. Potrivit celui mai recent raport Eurostat, romanii muncesc in medie 40,7 ore saptamanal,…

- Discursul presedintelui Klaus Iohannis de numire in functia de prim-ministru a Vioricai Dancila a fost difuzat, live, inclusiv la postul de radio Europa FM, dar ascultarorii postului nu au mai prins finalul acestui discurs, pentru ca pauzele lungi in vorbirea presedintelui au declansat sistemul de siguranta…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- Compania Coca-Cola incepe anul cu o lansare importanta pe piata din Romania: Fuzetea, care se lanseaza simultan in 37 tari din Europa un brand care se adreseaza consumatorilor in cautare de momente de relaxare. Cu un succes important la nivel global, noul ceai este o fuziune neasteptata intre extractul…

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti a presedintiei…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in 2018 vor…

- Nu trebuie sa pleci prea departe ca sa gasesti peisaje rustice superbe, asemeni celor din Elvetia sau Franta. Le avem chiar langa noi. Si nu numai ca le avem, dar sunt cam de o suta de ori mai pitoresti. Am pregatit mai jos, o lista cu sase dintre cele mai frumoase sate din Romania.

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea…

- E oficial: avem energie mai scumpa ca in Germania sau Franța! In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene, pretul crescand cu peste 50% fata de aceeasi perioada din 2016. Datele Directoratului…

- Ambasada Frantei in Romania "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop", se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea AGERPRES.Precizarea…

- Reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% si neimpozitarea tranzactiilor imobiliare cu o valoare mai mica de 450.000 lei sunt cateva dintre masurile economice adoptate in 2017, printre promisiunile neonorate numarandu-se noua lege a pensiilor sau infiintarea Fondului Suveran de Investitii, potrivit…

- Thrillerul Nisipuri miscatoare, de Malin Persson Giolito, este cea mai vanduta carte de fictiune a anului, in Suedia. Romanul, care va sta la baza scenariului primului serial suedez produs si difuzat...

- Lucrurile nu sunt atat de roz in Romania, in ciuda creșterii economice a țarii, potrivit agenției Bloomberg. Celebra publicatie economica si platforma de analize a anunțat ca, desi Romania inregistreaza cea mai rapida crestere economica din Europa, in spatele ei se ascunde o saracie categorica, informeaza…

- NEWS ALERT Se schimba vremea. Vin lapovita si ninsoarea Meteorologii avertizeaza ca de duminica, 17 decembrie, incepand de la ora 5.00, pana 20.00, vremea se raceste. Vor fi ninsori moderate cantitativ la munte si intensificari ale vantului in regiunile sud-estice. "La munte va ninge, în…

- Placinte, vin fiert, obiecte de artizanat, mestesugarit, spatii pentru distractia copiilor si diverse accesorii pentru sarbatorile de iarna. Toate pot fi gasite la Târgul de Craciun din strada 31 August a capitalei, inaugurat aseara, 15 decembrie si care poarta genericul: „Acasa…

- Romania iși ia adio zilele acestea de la una dintre cele mai importante personalitați din istoria noastra: Majestatea Sa Regele Mihai I. „Viata mea a fost o lunga si loiala asteptare. Asteptarea ca Europa sa-si vina in fire, asteptare ca Romania sa se reintoarca la ea insasi”, spunea candva Regele nostru.…

- Romania intra in cursa caștigarii unui premiu Oscar cu producția „Fixeur”, in regia lui Adrian Sitaru. Echipa a beneficiat de un turneu de promovare in Statele Unite și iși dorește o nominalizare la categoria „cel mai bun film intr-o limba straina alta decat engleza”.