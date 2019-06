Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova, in care 1 milion de oameni au și cetațenia romana, trece printr-o grava criza politica. Guvernul Maiei Sandu, numit de Parlament, nu poate intra in cladirea Guvernului. Luni, Maia Sandu a convocat prima ședința de Guvern, ținuta in sediul Parlamentului. Cele mai noi informații despre…

- Guvernul roman face un apel la toate fortele politice din R.Moldova sa respecte procesul democratic si vointa cetatenilor exprimata la alegerile din februarie. „Guvernul Romaniei urmareste indeaproape evolutiile politice din Republica Moldova. Romania, ca stat care detine Presedintia Consiliului Uniunii…

- Guvernul Romaniei face un apel la toate forțele politice din Republica Moldova sa respecte procesul democratic. Guvernul Romaniei a transmis, duminica, printr-un comunicat oficial, ca urmarește indeaproape evoluțiile politice din Republica Moldova. "Romania, ca stat care deține Președinția Consiliului…

- ”Guvernul Romaniei urmarește indeaproape evoluțiile politice din Republica Moldova. Romania, ca stat care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene și care susține ferm parcursul european al Republicii Moldova, face un apel la toate forțele politice sa respecte procesul democratic și voința…

- Presedintele Consiliului National al PSD Mihai Fifor declara ca PSD nu cade in capcana presedintelui Klaus Iohannis si va sustine Pactul politic propus de acesta. ”Vointa romanilor nu este negociabila. PSD va transpune rezultatul referendumului in legislatie si nu va tergiversa rezultatul din 26 Mai,…

- "Doresc sa-mi exprim regretul si sa cer scuze tuturor romanilor din diaspora care nu au putut sa-si exercite dreptul de vot sau care au fost obligati sa stea la coada ore intregi pentru a putea vota. In pofida masurilor luate de Ministerul Afacerilor Externe privind cresterea numarului sectiilor de…

- "Partidul National Liberal sprijina cu toata puterea la nivel european parcursul Republicii Moldova de integrare in Uniunea Europeana. De asemenea, sprijinim procesul de democratizare, procesul de patrundere pe scara larga a Republicii Moldova a tuturor valorilor, principiilor care stau la baza functionarii…

- Președintele Klaus Iohannis a facut o gafa cand a spus ca moldovenii reprezinta un popor diferit de cel roman. Ulterior, președintele a incercat sa nege evidența, spunand ca a zis ”națiune”, nu ”popor”, insa inregistrarile video nu au fost de partea lui.Luni seara, președintele a transmis…