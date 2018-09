MAE, mesaj dupa cutremurul devastator din Indonezia

Stiri pe aceeasi tema

- Bilant in crestere in urma cutremurului devastator urmat de tsunami in Indonezia: cel putin 384 de oameni au murit pe insula Sulawesi. Acolo, zona de coasta a fost lovita de un val tsunami de 3 metri inaltime care a distrus totul in cale.

- O miscare telurica de o intensitate insemnata a lovit vineri in largul insulei indoneziene Sulawesi. Din cate au anuntat reprezentantii Institutului american de geologie, seismul a avut 7, 5 grade pe Richter. Cutremurul s-a produs cu putin inainte de ora locala 18, ora 13 in Romania, si a fost urmat…

- Cutremurul a fost devastator pentru orasele Donggala si Palu, iar ce nu a distrus miscarea telurica a facut-o tsunami care a urmat. Multe case au disparut pur si simplu de pe fata pamantului spun martorii. Momentul cu forta distructiva a apelor a fost filmat de mai multi martori. Valul tsunami a…

- Numeroase cladiri au fost distruse dupa seismul de 7,5 produs vineri pe insula Sulawesi din centrul Indoneziei, potrivit autoritatilor locale, care nu au oferit insa informatii despre existenta unor eventuale victime omenesti. Un tsunami a fost inregistrat in orasul Palu, informeaza AFP. "Am primit…

- Un cutremur de pamant cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs vineri in insula Sulawesi din nordul Indoneziei, fara sa fi fost declansata alerta de tsunami informeaza EFE. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) care inregistreaza activitatea seismica din intreaga lume,…

- O miscare telurica de suprafata, estimata la 6,9 grade pe Richter, a curmat vietile a zeci de persoane in Indonezia, trimitand alte peste 200 pe mana medicilor, in spitalele locale. Cutremurul a avut loc duminica seara, in apropierea Insulei Lombok, unda de soc avariind un numar semnificativ de imobile,…

- Sute de turisti au ramas blocati pe muntele Rinjani din Indonezia, dupa cutremurul de duminica de pe insula Lombok. Ei nu pot cobori deoarece majoritatea cailor de acces au fost distruse de alunecari de teren.

- Cel puțin 130 de persoane au salvate dupa ce un feribot s-a scufundat in apropiere de insula Sulawesi, in Indonezia. Totuși, pentru 31 de persoane a fost prea tarziu, acestea pierzadu-și viața.