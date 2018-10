Stiri pe aceeasi tema

- MAE a catalogat ca fiind "complet irelevanta" invocarea componentei scutului antiracheta de la Deveselu. Opinia ministerului este o reactie la afirmatiile lui Vladimir Putin potrivit carora tarile UE care gazduiesc sisteme de rachete americane vor deveni tinte ale Rusiei in caz de razboi.

- Guvernul Romaniei reactioneaza oficial la amenintarile presedintelui rus Vladimir Putin cu privire la faptul ca tarile care gazduiesc sisteme antiracheta americane sunt tinte ale Federatiei Ruse.Ministerul Afacerilor Externe considera ca "este complet irelevanta invocarea componentei scutului…

- Adrian Nastase, fost lider PSD și fost premier al Romaniei, analizeaza istoria relațiilor dintre Rusia și Romania, in contextul tensiunilor recente. Ieri, Vladimir Putin a amenințat Romania."Eu am crezut si cred in continuare intr-o politica externa a Romaniei indreptata catre toate azimuturile.…

- Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) s-ar putea prabusi, daca ”dilema” scutului american antiracheta din Europa de Est ramane ”nerezolvata”, a amenintat marti, in presa rusa, directorul Departamentului neproliferarii si controlului armamentului din cadrul Ministerului rus de Externe, Vladimir…

- Sistemul antiracheta din Romania risca sa conduca la anularea Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), iar responsabilitatea apartine Statelor Unite, acuza Ministerul rus de Externe. "Sisteme balistice americane sunt instalate in Romania, iar curand vor aparea si in Polonia. Daca aceasta…

- Eurodeputatul Renate Weber a declarat, intr-un interviu acordat unei reviste, faptul ca Romania e de vina pentru ca a facut Rusia sa aiba o atitudine ofensiva in media, in momentul in care am acceptat scutul de la Deveselu si sa investim in inarmarea tarii.

- Rusia se vede fortata sa reactioneze la avansarea infrastructurii NATO si aparitia elementelor sistemului de aparare antiracheta al SUA in apropierea granitelor sale, a reiterat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau finlandez Sauli Niinisto in finalul…

- Rusia are o anumita pozitie foarte rigida in ceea ce priveste relatiile cu Romania, unul dintre argumentele folosite de aceasta tara pentru motivarea atitudinii fiind scutul antiracheta de la Deveselu, a declarat, luni, la Adevarul Live, ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu. "Din punctul…