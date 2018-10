Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul Gabriela Zoana considera ca Siegfried Mureșan iși dorește sa creeze confuzie in randul opiniei publice din Romania. Totul dupa ce ieri, Mureșan anunța ca Guvernul Dancila a votat impotriva alocarii de bani europeni in criza pestei porcine din Romania.''In calitatea mea de europarlamentar…

- Secretarul de stat Dan Neculaescu a avut, luni, consultari bilaterale cu secretarul de stat pentru relatii bilaterale si multilaterale in Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tatiana Molcean, in cadrul discutiilor, derulate la sediul MAE, fiind abordate teme…

- O delegatie a Comisiei de la Venetia va intreprinde o vizita in Romania, in perioada 13-14 septembrie, in cadrul pregatirii unei opinii privind recentele schimbari aduse Codului Penal si Codului de Procedura Penala, anunta Consiliul Europei pe pagina electronica.

- Angel Tilvar a subliniind deschiderea Comisiei pentru Afaceri Europene a Camerei Deputaților catre cooperarea cu Ministerul Afacerilor Externe, pentru eficientizarea promovarii intereselor nationale ale Romaniei: „Din perspectiva parlamentara, exercitarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene…

- Secretarul de stat Dan Neculaescu din Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a declarat, marti, la Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane ca tara noastra isi doreste "stabilitate, dezvoltare economica si securitate" la granita. "Ne aflam in fata unor provocari si riscuri in crestere, in fata unor mutatii…

- Este vorba despre asigurarea conexiunii optime a portului Constanța cu fluviul Dunarea. „Proiectul va permite o mai buna exploatare a potențialului uriaș de care dispune traficul fluvial in ceea ce privește schimburile comerciale. El va aduce beneficii economiei intregii regiuni de…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat duminica, 19 august, la Negrești-Oaș, la sesiunea interactiva de consultari cetațenești privind viitorul Uniunii Europene, avand ca tematica „Europa valorilor comune“, unul dintre pilonii viitoarei agende a Președinției Romaniei…

- Victor Stelian Fedorca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului si numit presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Formarea Profesionala in Sistem Dual din Romania, potrivit unor decizii ale premierului…