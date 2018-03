Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Viorica Dancila a primit o astazi, 12 martie, la Palatul Victoria, pe Stella Ronner Gruba i , ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in Romania, intr o vizita de curtoazie.Tema centrala a discutiilor dintre cei doi oficiali a constituit o relatia bilaterala dintre Romania si Olanda. Cu…

- La inceputul acestei saptamani, Radu Oprea – ministrul Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, a participat, in calitate de gazda, la o intalnire a oamenilor de afaceri prahoveni cu ambasadorul Germaniei in Romania, aflat in vizita la Ploiesti. Cu aceasta ocazie, a acordat un scurt interviu si…

- Premierul Pavel Filip s-a intalnit astazi cu președintele Radei Supreme din Ucraina, Andriy Parubiy. In cadrul intrevederii, oficialii au salutat ratificarea de catre Rada Suprema de la Kiev a Acordului privind controlul in comun la frontiera moldo-ucraineana, subliniind ca

- Deși aparențele au fost pastrate bine pana la un moment dat, George Copos a parasit domiciliul conjungal pentru amanta cu care are o fetița. Relația pe care omul de afaceri o are cu o femeie mai tanara pe nume Elena Stoica, nu mai este un secret pentru nimeni. Cei doi sunt impreuna de aproximativ zece…

- To mai mult localitați din Repulica Moldova semneaza acte de unire cu Romania! Pana acum, 40 de localitați au semnat acte oficiale in acest sens. Miercuri, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit pe viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca.Agenda…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut o intrevedere miercuri, 21 februarie, cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca. Agenda de convorbiri a inclus un schimb de vederi asupra aspectelor de actualitate ale agendei de cooperare a Parteneriatului Strategic…

- Agenda de convorbiri a inclus un schimb de vederi asupra aspectelor de actualitate ale agendei de cooperare a Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeana a Republicii Moldova, cu accent asupra procesului de reforme si a prioritatilor de actiune relevante din perspectiva implementarii prevederilor…

- Astazi, inspectorul general al Politiei Romane, chestor principal de politie Catalin Ionita, s a intalnit cu atasatul de afaceri interne al Austriei, pentru a discuta cu privire la cooperarea dintre cele doua state. La data de 20 februarie a.c., la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane,…

- Iubitul Denisei este un tanar om de afaceri care deține cateva sali de sport ultramoderne, pe numele lui Mircea, pare sa o fi impresionat pe cantareața cu abilitațile sale, scrie spynews.ro. Citeste si Raluca de la Bambi a ramas fara permis, dar si-a implinit un vis. Acum are sofer personal…

- Maestrii in feng shui din Hong Kong prezic un An al Cainelui marcat de conflicte in ceea ce ii priveste pe liderii lumii, cu cateva zile inainte de debutul acestei perioade din zodiacul chinezesc, pe 16 februarie, transmite AFP.

- Prim-ministrul Guvernului Romaniei, Viorica Dancila, l-a primit astazi, 12 februarie 2018, pe ambasadorul Statelor Unite la București, E. S. domnul Hans Klemm, in vizita de prezentare. Cu ocazia intrevederii, premierul roman și ambasadorul SUA au facut o scurta trecere in revista a Parteneriatului Strategic…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a exprimat vineri aprecierea pentru sprijinul pe care Italia l-a manifestat in incadrarea cu militari a Brigazii Multinationale din Craiova si a subliniat sustinerea Romaniei pentru abordarea unitara, in conceptul 360 de grade, a amenintarilor la adresa securitatii…

- Luna martie aduce pentru cei interesati de achizitia unei noi locuinte cea de-a doua editie a evenimentului de succes Targul Imobiliar Timisoara, organizat de TION, Agenda și PubliTim. Pe 10 martie isi deschide portile, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara, evenimentul care va va prezenta…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell, informeaza MApN, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, agenda de discutii a inclus subiecte de…

- Cooperarea militara bilaterala romano-moldoveneasca, consolidarea securitatii regionale, precum si relatiile de cooperare ale Republicii Moldova cu Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana au fost printre temele abordate in cadrul intalnirii, la Chisinau, dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai…

- Designerul de top Alexandra Popescu-York iși va prezenta pe 10 februarie, la ora 18:00, noua colecție de lux „Magnetic”, in cadrul celei de-a 27-a ediții Couture Fashion Week, la New York. Noua colecție imbina elemente avangardiste și accesorii sofisticate prin care ...

- Cooperarea militara bilaterala, stadiul actual al relatiilor dintre cele doua state, precum si noile perspective de intensificare a dialogului in domeniul apararii s-au aflat pe agenda discutiilor dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si omologul sau din Georgia, Levan Izoria, aflat in…

- Lista ministrilor din cabinetul Dancila care au intrat in vizorul DNA Dupa ce Liviu Dragnea a spus raspicat ca membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, daca au sustinere in CEx, lista oficiala a Cabinetului Dancila a confirmat intrarea in Executiv a mai multor politicieni…

- Dupa ce Liviu Dragnea a spus raspicat ca membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, daca au sustinere in CEx, lista oficiala a Cabinetului Dancila a confirmat intrarea in Executiv a mai multor politicieni cu probleme de integritate. Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri,…

- Întrebat daca este de acord cu învestirea în funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri al lui Radu Oprea, având în vedere ca acesta este trimis în judecata pentru evaziune fiscala și spalare de bani,

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a decis ca omul de afaceri Sorin Strutinsky sa ramana sub control judiciar. Decizia a fost luata in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al Constantei, in prezent aflat in Madagascar, a fost arestat preventiv in lipsa."In baza art. 362 alin.…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, marti, in cadrul intalnirii anuale cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, ca pe agenda Summitului NATO din iulie trebuie sa figureze relatia Aliantei cu Rusia, dar si intarirea parteneriatului NATO - Uniunea Europeana. "In plus,…

- Potrivit prevederilor legale in vigoare pentru ca cineva sa poata adopta un copil, trebuie sa urmeze un proces sofisticat și indelungat. Cei care iși doresc cu orice preț un copil și vor sa eludeze prevederile legale apeleaza la metode inedite care contravin in mod flagrant metodelor legale. Pentru…

- Omul de afaceri romano-american George Mioc lanseaza un apel la protest, invocand nevoia ca „strada” sa salveze onoare Romaniei, in ciuda „tradarii președintelui Iohannis” și a „lașitații opoziției”.„Dragi prieteni, Știu ca mulți sunt dezamagiți de tradarea președintelui Iohannis și…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a reluat, vineri, ideea vehiculata deja de câtiva ani potrivit careia un al treilea producator auto este interesat sa vina în România, însa fara a preciza numele companiei. "Pentru ministerul pe care…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, el mentionand cresteri in acest sens in relatia cu Canada, Iran, India, China, Germania, Polonia,…

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a punctat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer. "In anul 2017 Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana, peste 7%. In acest…

- In anul 2017, Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europana, de peste 7%, iar in acest context, un aport semnificativ la cresterea economica o are cresterea schimburilor bilaterale, a declarat miercuri, in sedinta de Guvern, Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert…

- Cursul leu-euro a resimtit puternic marți schimbareaGuvernului si a scazut cu 0,7%. Oamenii de afaceri vor stabilitatea legilor, chiar daca sunt schimbate guverne sau ministri. Cursul si bursa au reactionat ieri la criza politica, astfel ca euro a ajuns din nou la aproape 4,66 lei, dupa o…

- Republica Moldova nu a avut niciun ambasador in SUA timp de doi ani, iar acest lucru nu face bine intereselor țarii, susține fostul viceministru de externe Andrei Popov, citat de NOI.md. Ultimul ambasador al Moldovei in SUA, Aureliu Ciocoi, a fost rechemat subit dupa doua luni de mandat, fara explicații…

- Un om de afaceri care a participat la o licitatie organizata de o directie silvica din subordinea Romsilva si a platit un pret dublu fata de pretul de pornire la licitatie nu a mai primit lemnul pe motiv ca nu a putut fi scos din padure in timp util. Omul de afaceri spune ca inainte de licitatie ar…

- O femeie din comuna Vatra Moldovitei, administrator al unui spatiu comercial din localitate, a fost trimisa in judecata si i se imputa un prejudiciu de peste un milion de lei, pentru ca a detinut si pus la dispozitie in unitatea sa un aparat de joc tip slot-machine, sau pacanele, cum sunt mai ...

- Oamenii de afaceri considera ca economia romaneasca se va tempera semnificativ in acest an, jumatate dintre ei asteptandu-se la o crestere a PIB-ului de 4 - 4,5%, reiese dintr-un chestionar realizat de KeysFin si remis, joi, AGERPRES. 'Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat…

- Societatea Murfatlar Romania SA a fost infiintata in anul 2002 si are sediul social in loc. Murfatlar, oras Murfatlar, strada Murfatlar nr. 1 judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 8 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 64.100.982,5…

- Vizita președintelui turc, Recep Erdogan, la Paris, prima dupa puciul din 2016, a declanșat critici și controverse. Nici declarațiile celor doi șefi de stat nu s-au lasat mai prejos. O sinteza, in relatarea corespondentului nostru, Mihaela Antoche.

- Emoticoanele (sau emoji) sunt foarte folosite in comunicarea informala, dat fiind faptul ca exprima o serie de emotii, cum ar fi bucuria, furia si teama. O buna parte din utilizatorii de internet dau mai multa atentie emoji-urilor in timpul chat-urilor informale decat cuvintelor. Dar, au emoticoanele…

- Doar 23 de intreprinzatori si-au primit pana acum banii in cadrul programului Start-Up Nation, din cei peste 8.000 de castigatori ai granturilor de pana la 200.000 de lei oferite de statul roman pentru proiectele lor de afaceri. Reprezentantii Ministerului pentru Mediul de Afaceri (MMACA)…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) va incepe dezvoltarea portalului dedicat informarii publice, aceasta fiind urmatoarea etapa in aplicarea Legii prevenirii, care a fost adoptata in Parlamentul Romaniei si promulgata de presedintele Romaniei in data de 22 decembrie…

- Intrebat de reporterul ziarului rus Kommersant daca liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, deține informații compromitațoare despre acesta, Igor Dodon nu a oferit un raspuns exact, respectiv nu a infirmat o astfel de probabilitate. In locul unei negații, șeful statului a explicat ca nu are afaceri peste…

- `Invatati din reforma fiscala pe care presedintele Donald Trump tocmai a dus-o la bun sfarsit`, susține omul de afaceri romano-american, George Mioc. Intr-o postare pe Facebook el face o demonstrație și un apel catre politicienii romani sa se uite atent la ce a facut președintele Donald Trump și…

- Conform sentintei, s-a dispus confiscarea de la omul de afaceri a sumei 79.624.828 de lei. „Obliga inculpatul Iordache Nelu sa plateasca partii civile Banca Comerciala Romana suma de 11.379.218,73 lei cu titlu de daune materiale”, au mai decis judecatorii de la Tribunalul Bucuresti, prin decizia de…

- Omul de afaceri afaceri american, dar de origine romana, George Mioc, face pe pagina sa de Facebook o mica analiza plecand de la marea reforma fiscala lansata și pusa in practica de Administrația Trump. El susține ca nu e suficient sa ieși in strada sau sa strigi in Parlament impotriva lui Liviu…

- Programul Start-up Nation se afla in stadiul normal al derularii lui si cred cu tarie ca rezultatele pe care le va aduce intr-un interval de timp atat de concentrat in economia nationala vor fi unice in Europa, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan…

- Președintele Donald Trump, care a prezentat luni in mod oficial doctrina de securitate naționala, a reluat ideile despre Rusia și China publicate anterior in proiectul de strategie, spunand ca cele doua sunt „dușmanii“ SUA, scrie Bloomberg Politics. In același timp, in discursul sau, Trump a demonstrat…

- Masurile fiscale luate in acest an, multe dintre ele fara consultarea mediului de afaceri, sunt factori de presiune și frustrare pentru mediul de afaceri. Ultima propunere legislativa, referitoare la pedeapsa cu inchisoarea de la un an la 6 ani pentru neretinerea, neincasarea, retinerea si neplata impozitelor…

- Schimburile bilaterale dintre SUA si Romania vor depasi pana la finalul anului un maxim istoric de 3 miliarde dolari, spune Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, potrivit news.ro

- Alin Cocoș, fiul omului de afaceri Dorin Cocoș, a fost audiat in dosarul in care fosta șefa a Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietaților (ANRP) și omul de afaceri Horia Simu au fost trimiși in judecata pentru acordarea unor despagubiri supraevaluate de peste 7,7 milioane de euro.

- Ministrul roman pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, au avut vineri o intalnire cu secretarul american al comertului, Wilbur Ross, la care s-a discutat despre evolutia remarcabila a parteneriatului economic…

- Reprezentanții mediului de afaceri din R. Moldova au solicitat Guvernului și Parlamentului sa aprobe de urgența pachetul de legi care prevede limitarea abuzurilor asupra agenților economici. Aceasta solicitare a fost facuta ieri, in cadrul Galei Antreprenorilor, organizata de Asociatia Oamenilor de…

- In luna octombrie 2017, cifra de afaceri din comertul cu autovehicule a crescut fata de luna precedenta cu 0,6%, iar cifra de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a crescut cu 0,7%, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de statistica.  In luna octombrie 2017,…