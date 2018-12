Stiri pe aceeasi tema

- Romania preia președinția Consiliului UE de la 1 ianuarie, iar Ministerul de Externe și-a anunțat intențiile pe care țara noastra le va duce la indeplinire in aceasta ipostaza in urmatoarele șase luni. Romania iși propune sa aplice și sa imbunatațeasca principiul coeziunii intre statele UE, este mesajul…

- Ministrul pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, intr-un interviu acordat MEDIAFAX, ca actiunea presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene ”va conta foarte mult”, fiind dosare ca Brexit sau perspectiva financiara multianuala, ”lucruri care au impact foarte direct pentru cetatean”.

- Presedintele Klaus Iohannis il primeste la Palatul Cotroceni pe Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz. Vizita are loc in contextul in care de pe 1 ianuarie, tara noastra va prelua presedintia Consiliului Uniunii...

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, marți, ca Romania este pregatita sa exercite presedintia Consiliului Uniunii Europene. „Suntem pregatiti si vom arata ca putem sa exercitam o presedinti...

- Cu trei saptamani inainte ca Romania sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene, premierul Viorica Dancila a prezentat, ieri, in Parlament prioritatile Guvernului la conducerea forului european. Intre acestea se numara conectivitatea, digitalizarea industriei europene, securitatea interna a spatiului…

- Scurt discurs susținut de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, la intalnirea cu reședintele Parlamentului European, Antonio Tajani."Parlamentul European este un partener cheie in mandatul pe care Romania il va avea la președinția CE. Dupa cum am subliniat recent in discursul meu, Romania…

- Premierul Finlandei, Juha Sipila, a afirmat, intr-un interviu aparut la radioul public de la Helsinki, ca tara sa ar putea prelua președinția Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2019, in loc de 1 iulie, daca acest lucru va fi necesar și daca va primi o solicitare in acest sens din partea Romaniei. Juha…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul discutiilor vor fi abordate modalitatile de dezvoltare a relatiilor bilaterale, aspecte legate de principalele teme aflate pe agenda europeana, inclusiv contributia financiara elvetiana la Fondul de Coeziune al UE, precum si teme regionale. Vizita…