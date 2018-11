Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit fortelor navale ucrainene, doi dintre marinarii din echipajele navelor sale au fost raniti in incidentul cu Rusia. Anterior, fortele navale ucrainene anuntasera ca un singur marinar ucrainean a fost ranit dupa deschiderea focului de catre rusi asupra navelor ucrainene din stramtoarea Kerci,…

- Serviciul Secret de Securitate Federala din Rusia (FSB) susține ca trei nave militare care aparțin Ucrainei, s-au indreaptat catre stramtoarea Kerci, care separa Peninsula Crimeea de Rusia. Vezi galeria foto + 2 + 2 „In aceasta dimineața, in jurul orei 06:00 (ora Romaniei), trei nave, care aparțin forțelor…

- O persoana a decedat in urma ranilor suferite dupa o explozie produsa miercuri la intrarea intr-un sediu al Serviciului Federal rus de Securitate (FSB), in orasul Arhanghelsk, din nord-vestul Rusiei, au transmis autoritatile, informeaza site-ul cotidianului The Moscow Times, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe condamna ferm atacul de sambata de la o sinagoga din Pittsburgh, SUA, in care patru persoane au fost ucise și alte 12 ranite, și susține eforturile comunitații internaționale pentru prevenirea manifestarilor de discriminare rasiala, xenofobie și intoleranța."Ministerul…

- Culoarul care face legatura intre Marea Neagra și Marea Azov este stramtoarea Kerci , traversata de uriașul Pod al Crimeei, ancora de infrastructura geopolitica ce conecteaza Rusia de peninsula anexata in 2014, scrie digi24.ro. In ultimele luni, tensiunile s-au acutizat in aceasta zona. Autoritațile…

- Potrivit lui Vladimir Putin, aceasta tragedie este "rezultatul globalizarii", "retelelor de socializare si Internetului" care, in opinia sa, au permis importul in Rusia a fenomenului atacurilor armate in masa din Statele Unite. "Noi nu cream un continut bun pentru tineri. Asta conduce la tragedii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca masacrul comis cu o zi înainte la un liceu tehnic din Kerci, Crimeea, unde un elev a ucis 20 de persoane, dupa care s-a sinucis, este rezultatul 'globalizarii', relateaza AFP.