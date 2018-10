Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei la Kuala Lumpur urmareste in mod prioritar evolutia procedurilor judiciare aferente, se consulta in permanenta cu avocatii apararii si asista la termenele de judecata ale celor trei romani condamnati in Malaezia, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE), intr-un raspuns la solicitarea…

- "In prezent, trei cetațeni romani sunt in stare de detenție in Malaysia pentru trafic de droguri, dintre care doi au fost condamnați definitiv la pedeapsa capitala, al treilea fiind in etapa procesuala. Citeste si Anunt de ultima ora despre Ionut Gologan, romanul condamnat la moarte in Malaezia.…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca, pana la aceasta ora, Ambasada Romaniei in Mexic, care asigura reprezentarea diplomatica și consulara a Romaniei in Costa Rica, nu a primit vreo solicitare de asistența consulara din partea Elenei Udrea.Citește și: Situație INCREDIBILA in care a ajuns…

- "In urma protestului spontan din Vama Leușeni, 34 din cei 35 de cetațeni ai Romaniei care participa alaturi de basarabeni in Marșul Centenarului, au fost lasați sa treaca vama. Singurul reținut este George Simion, președintele Acțiunii 2012. Situația la vamile cu Republica Moldova este, insa, dificila,…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, la solicitarea Mediafax, ca autoritațile franceze nu a notificat pana in prezent ca ar fi romani afectați in incendiul izbucnit intr-o cladire din orașul francez Aubervilliers, in apropiere de Paris, in care au fost ranite cel puțin 19 persoane. "Ambasada…

- Ambasada Romaniei la Berlin urmarește situația de la Clappen Ambasada României la Berlin urmarește îndeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs în apropierea localitații Clappen, din Germania, în care, conform informațiilor vehiculate în presa, …

- Ambasada Romaniei la Berlin urmareste indeaproape evenimentele legate de incidentul produs intr-un autobuz in orasul german Lubeck, arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE) si precizeaza ca, in urma demersurilor misiunii diplomatice, autoritatile germane au comunicat faptul ca printre victime nu…