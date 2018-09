Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat, luni, ca starea echipajului navei comerciale elvețiene atacata de pirați pe coasta Nigeriei, printre care se numara și un cetațean roman, este buna. Celula de Criza a MAE continua demersurile pentru eliberare și ține legatura permanent cu familia romanului."In…

- La 24 de ore de la rapirea marinarului roman de catre piratii din Nigeria, inca nu se stie nicio veste despre starea sa. Ministerul de Externe a activat o celula de criza, iar compania care detine nava GLARUS...

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Berna și Ambasada Romaniei la Abuja, are in atenție evenimentele legate de incidentul produs in largul apelor nigeriene la data de 22 septembrie 2018, in care a fost implicata o nava sub pavilion elvețian, transmite MAE, printr-un comunicat.Reprezentanții…

- Celula de criza interinstitutionala care gestioneaza situatia cetateanului roman rapit in Libia a luat nota de difuzarea pe internet a unui material video referitor la acesta si verifica, in regim de urgenta, autenticitatea filmului, a anuntat luni Ministerul Afacerilor Externe (MAE). "Avand in vedere…

- Romanul a fost rapit in luna iulie de la compania petroliera pentru care lucra. Alaturi de el, alți trei libieni au fost luați prizonieri de persoane inarmate, care nu au fost identificate. Doi au fost eliberați ulterior.Dupa apariția clipului pe rețelele de socializare, Ministerul Afacerilor…

- "In contextul eforturilor susținute la nivelul MAE in sprijinul cetațeanului roman semnalat ca fiind rapit pe teritoriul Libiei, menționam ca Celula de criza interinstitutionala convocata de ministrul afacerilor externe și-a continuat activitatea. In cursul zilei de 16 iulie 2018 a avut loc, la sediul…

- A fost activata o celula de criza, lucru perfect normal in astfel de situații, dar unitatea de baza pentru strangerea de informații este Ambasada noastra de la Tripoli. De asemenea trebuie subliniat faptul ca, deși celula de criza este la MAE, aceasta este prima misiune cu impact public la care participa…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, sambata, ca a fost activata Celula de criza in cazul cetateanului roman care a fost rapit in Libia. (continua) AGERPRES