- Noul Guvern din Malaysia a decis abolirea pedepsei cu moartea pentru toate infractiunile si va opri toate executiile care erau programate, informeaza site-ul agentiei Associated Press.Peste 1.200 de persoane, inclusiv doi cetateni romani, sunt condamnate la moarte in Malaysia.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi seara, intr-o interventie telefonica la Romania TV, ca moartea judecatorului Stan Mustata, incarcerat la penitenciarul Jilava, a venit, probabil, ca urmare a „lipsei de ingrijire“.

- Un aliat de extrema dreapta al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca va prezenta in parlament o propunere de reintroducere a pedepsei cu moartea, abolita in 2004 in cadrul demersurilor Turciei de aderare la Uniunea Europeana, transmite dpa. 'Vom aduce in parlament propunerea…

- Biserica Romano-Catolica a stabilit ca pedeapsa cu moartea este "inadmisibila" si cere abolirea acesteia in intreaga lume, conform unei noi pozitii doctrinare adoptate de Papa Francisc, relateaza Serviciul catolic de informare religioasa (AgenSir).