MAE, despre postarea Ambasadei Ruse: Să actualizeze informaţiile istorice "In spiritul unor relatii pe care ni le dorim pragmatice si predictibile cu Federatia Rusa este indicat ca aspectele istorice sa fie un domeniu de dezbatere pentru istorici si mediul academic in general. Postarea Ambasadei Federatiei Ruse nu are rigoarea pe care o poate avea o dezbatere academica, iar informatiile diseminate in spatiul public prin aceasta postare nu sunt complete. Regretam ca Ambasada Federatiei Ruse continua seria "episoadelor istorice". Trecutul relatiilor dintre Romania si Federatia Rusa nu trebuie sa faca loc unor speculatii si opinii nefundamentate, care pot dauna relatiilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, duminica, Ambasadei Federatiei Ruse sa-si actualizeze informatiile istorice pe care le foloseste si a subliniat ca trecutul relatiilor bilaterale nu trebuie sa faca loc unor speculatii si opinii nefundamentate, pozitie exprimata dupa ce reprezentanta…

- "In spiritul unor relatii pe care ni le dorim pragmatice si predictibile cu Federatia Rusa este indicat ca aspectele istorice sa fie un domeniu de dezbatere pentru istorici si mediul academic in general. Postarea Ambasadei Federatiei Ruse nu are rigoarea pe care o poate avea o dezbatere academica,…

- MAE reactioneaza ca urmare a postarii Ambasadei Rusiei din Romania, potrivit careia exista o campanie de denigrare a Armatei Rosii, desi ostasii rusi au eliberat "de fascism tarile Europei de Est si Centrale", si spune ca e indicat ca aspectele istorice sa fie un domeniu de dezbatere pentru istorici

- Ambasada Rusiei la București a postat pe Facebook un mesaj in care susține ca Armata Roșie nu i-a jefuit pe romani și nu a comis atrocitați in Al Doilea Razboi Mondial, ci i-a eliberat de fascism.„Pe parcursul unei lungi perioade de timp, in presa occidentala și cea romaneasca apar periodic…

- Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, a transmis un mesaj, pe Facebook, susținand ca ziua de 22 Decembrie este inchinata eroilor Revoluției, fiind o zi in care abuzurile nu iși au locul și nu pot fi tolerate.Citeste si Ambasada SUA la București explica cum ii va fi afectata activitatea…

- "Fara indoiala, disparitia fostului presedinte american George H. W. Bush ne duce cu gandul la sfarsitul epocii Razboiului Rece, odata cu intalnirea istorica pe care a avut-o in 2-3 decembrie 1989 cu secretarul general al PCUS, Mihail Gorbaciov. Aceasta intalnire poate fi considerata la fel de importanta…

- Ambasada SUA in Romania a donat mai multe carti Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea, ocazie cu care a fost organizata o mica festivitate, la care autoritatile au arborat drapelul SUA invers. "Donația consta in peste 200 de volume, in valoare de 3283 dolari și ofera acces la resurse…