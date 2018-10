Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei in Republica Bulgaria are in atenție cazul semnalat și a intreprins demersuri pe langa autoritațile locale, in vederea obținerii unor informații cu privire la identitatea și cetațenia persoanei in cauza, transmite Ministerul Afacerilor Externe."Pana la acest moment, misiunea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila a emis un comunicat de presa in legatura cu continuarea inrautatirii vremii cod rosu, in perioada 29 30 septembrie 2018. Regiunile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Navala Panelena PNO a anuntat declansarea grevei generale de 24 ore pentru toate categoriile de nave la data de 3 septembrie 2018.Se recomanda cetatenilor romani…

- Recomandari pentru turistii care revin in tara pe la Ruse Podul Giurgiu-Ruse. Foto: Arhiva Petruț Hîrțescu. Românii care revin în tara din minivacanta de Sfânta Maria trebuie sa se astepte la valori mari de trafic în punctul de trecere a frontierei de la Ruse.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat miercuri seara ca primul dintre cetatenii romani declarati ca fiind decedati de catre autoritatile italiene, pe 14 august, in urma prabusirii unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10 din Italia, este in viata si este internat in coma profunda…

- MAE, atenționare de calatoriei in Grecia Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza, sau calatoresc în Grecia, ca Serviciul National de Meteorologie al acestei tari a emis o atentionare de înrautatire a vremii, pentru perioada 15-17 august…

- Autoritatile italiene nu au notificat oficiul consular cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele afectate de accidentul urmat de explozia unui camion pe o autostrada din Italia, in propierea Aeroportului din Bologna, iar la nivelul oficiului consular nu s-au inregistrat solicitari…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis marti ca Ambasada Romaniei la Atena a facut, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale in vederea obtinerii unor informatii suplimentare cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele afectate de incendiile de vegetatie…