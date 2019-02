Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident vineri dimineata pe drumul national 2E, in zona localitatii Sasca Nou. Un microbuz care transporta persoane si o autoutilitara s-au ciocnit violent. Din impact a rezultat decesul a doua persoane si ranirea altor sapte.Accidentul s-a produs din cauza faptului ca un cauciuc al ...

- Trei persoane au murit intr-un accident rutier petrecut in judetul Constanta, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN 2A, alte doua persoane fiind ranite in incident. Accidentul s-a produs dupa ce un sofer a patruns pe contrasens.

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat joi, la solicitarea MEDIAFAX, ca autoritatile turce au transmis ca, pana in acest moment, nu sunt romani implicati in accidentul feroviar produs, joi, in Ankara si au fost solicitari de asistenta consulara cu privire la incident.

- O persoana a murit si alte trei au fost rantie grav, luni dimineata, dupa ce soferul unei masini a pierdut controlul volanului si a lovit un copac de pe marginea drumului, in comuna Nicolae Balcescu, judetul Bacau.

- Isprava unui sofer in varsta de 22 de ani se putea incheia tragic. Urcat baut la volan, acesta a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp din municipiul Buzau. Accidentul a fost surprins de o camera de supraveghere.

- MAE anunța ca nu sunt cetațeni romani raniți in accidentul feroviar din Spania."Consulatul General al Romaniei la Barcelona urmarește indeaproape evenimentele legate de accidentul feroviar produs la data de 20 noiembrie 2018, pe ruta care asigura legatura intre orașele spaniole Terrassa și…

- ​Un tren de pasageri a deraiat în apropiere de Barcelona, accidentul soldându-se cu un mort și cel puțin cinci raniți, informeaza Reuters, citând cotidianul spaniol El Pais. Informația a fost confirmata de poliție și de compania feroviara care a precizat ca accidentul…

- In data de 13.11.2018 ora 07:45 la SC Ave Tebia SRL ndash; Soseaua DN2A Constanta Hasova, la intrarea in comuna Crucea, a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui angajat si cu pierderea temporara a capacitatii de munca a altor doi angajati. Octavian B, de 50 de ani, a decedat, Milea C. si Lucian…