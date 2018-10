Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa semnalarea cazului, misiunea diplomatica a efectuat demersuri pe langa autoritațile locale pentru obținerea unor informații privind identitatea și cetațenia victimelor și starea de sanatate a acestora.Potrivit datelor preliminare obținute de ambasada, in urma accidentului zece…

- Ambasada Romaniei la Berlin urmarește indeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs la data de 29 octombrie 2018, in landul Schleswig-Holstein din Republica Federala Germania, incident soldat cu mai multe victime.Imediat dupa semnalarea cazului, misiunea diplomatica a efectuat…

- Un cetatean roman a murit intr-un accident rutier produs in Belgia, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE) intr-un raspuns la solicitarea AGERPRES. "Ambasada Romaniei la Bruxelles are in atentie accidentul rutier produs in data de 16 octombrie in zona Munos, Regatul Belgiei, in care a fost implicat…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a intrat cu un autoturism intr-un grup de persoane, in centrul orasului Berlin, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane.

- Doi cetateni romani au murit si alti trei au fost raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri, in Ungaria, informeaza Ministerul Afacerilor Externe, care precizeaza ca Ambasada Romaniei la Budapesta "monitorizeaza cu prioritate situatia". "Ambasada Romaniei la Budapesta urmareste indeaproape…

- Un autocar care se indrepta spre Berlin de la Stockholm s-a rasturnat vineri dimineata pe o autostrada care leaga capitala germana de orasul Rostock din nord-estul tarii, provocand ranirea a 22 de persoane, relateaza...

