Potrivit unui comunicat al MAE transmis, miercuri, Agerpres, a fost exprimata satisfactia pentru evolutia cooperarii bilaterale si sprijinul pentru dezvoltarea, in continuare, a contactelor interumane si pentru amplificarea relatiilor si in alte domenii. 'In acest sens, a fost subliniat potentialul existent in domeniul economic, deschiderea zborului direct Bucuresti-Erevan, in primavara anului curent, fiind apreciat drept un proiect comun de succes, de natura sa potenteze relatiile economice.

Cei doi interlocutori au subliniat interesul pentru organizarea unei noi sesiuni a Comisiei…