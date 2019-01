MAE: Contribuim la consolidarea instrumentelor de prevenire a antisemitismului

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul de decorare a unor supravietuitori ai Holocaustului.Astfel, in semn de deosebit respect pentru suferintele indurate in timpul celui de al Doilea Razboi Mondial, pentru inalta tinuta morala de care au dat dovada de a lungul vietii, precum si pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis reafirma angajamentul României de a lupta împotriva antisemitismului, a rasismului si a xenofobiei într-un mesaj transmis cu prilejul Zilei internationale de comemorare a victimelor Holocaustului.

- Guvernul Romaniei a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului in care afirma ca s-au facut pasi importanti in directia comemorarii victimelor Holocaustului si a promovarii educatiei despre Holocaust.

- Presedintele Klaus Iohannis a scris, duminica, pe Twitter, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, in care afirma ca onoram victimele Holocaustului ”prin reafirmarea angajamentului nostru de a lupta impotriva antisemitismului, a rasismului si a xenofobiei”.

- Guvernul reitereaza angajamentul pentru lupta impotriva antisemitismului si pentru a incrimina negarea Holocaustului si incitarea la antisemitism. "Cu prilejul Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului (27 ianuarie), Guvernul Romaniei aduce un omagiu memoriei victimelor Holocaustului.…

- Presedintele Klaus Iohannis reafirma angajamentul Romaniei de a lupta impotriva antisemitismului, a rasismului si a xenofobiei intr-un mesaj transmis cu prilejul Zilei internationale de comemorare a victimelor Holocaustului. "Astazi, onoram victimele Holocaustului prin reafirmarea angajamentului…

- Presedintele Klaus Iohannis reafirma angajamentul Romaniei de a lupta impotriva antisemitismului, a rasismului si a xenofobiei intr-un mesaj transmis cu prilejul Zilei internationale de comemorare a victimelor Holocaustului. "Astazi, onoram victimele Holocaustului prin reafirmarea angajamentului…

- Ziua internationala de lupta impotriva rasismului si antisemitismului, celebrata in fiecare an la 9 noiembrie, marcheaza inceputul simbolic al Holocaustului, scrie Agerpres.ro. La 9 noiembrie 1938 s au luat primele masuri fizice impotriva evreilor pe tot cuprinsul Germaniei, ziua intrand in istorie…