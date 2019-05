MAE confirmă decesul a doi cetăţeni români într-un accident pe fluviul Rin, la frontiera franco-germană Reprezentantii consulatului au efectuat demersuri in vederea identificarii si notificarii familiilor. Cetateanul roman ranit a fost transportat la o unitate medicala din zona pentru a beneficia de asistenta medicala de specialitate. Reprezentantii oficiului consular au intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii cu privire la cetatenia si identitatea persoanelor afectate, starea de sanatate a acestora si circumstantele producerii accidentului. Cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la numarul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

