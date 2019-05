MAE, condus de Teodor Melescanu, afirma ca votul in diaspora "se desfasoara in parametri normali", desi romanii spun ca stau la coada pentru a vota

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din Lisabona au stat la coada toata ziua pentru a vota. La Ambasada Romaniei oamenii au așteptat chiar și cateva zeci de minute pentru a-ți exprima opțiunea de vot. Romanii din diaspora au așteptat ore in șir, fara sa țina cont de vreme sau de ziua lor libera și au votat. Cele mai…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in prezent toate cele 441 sectii de votare organizate in afara Romaniei sunt operationale si functioneaza normal. In afara unor incidente tehnice izolate, care au fost rezolvate rapid, la primele ore ale diminetii, toate activitatile din sectiile de votare…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a anuntat ca va formula plangere penala impotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu: „Este revoltator cum sunt umiliti romanii din diaspora". La majoritatea sectiilor de votare din strainatate, romanii stau la coada pentru a-si exprima optiunile politice. „Am…

- Incidente la Castellon, in Spania, dupa ce sute de romani care stau la coada pentru a vota au inceput sa strige "Hoții" și "Rușine sa va fie!", nemulțumiți de faptul se inainteaza foarte greu cu votul. Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare, conform Mediafax.Citește și: SCANDAL…

- Ministrul finanțelor promite transferul banilor fara comisioane pentru romanii care muncesc in strainatate. Acesta ar urma sa se faca prin sucursale ale CEC care vor fi deschise in strainatate in țarile cu puternice comunitați de romani, a spus Eugen Teodorovici. Romanii care traiesc in strainatate…

- "S-a discutat foarte mult timp despre un mecanism de transfer mult mai facil al fondurilor pe care romanii din afara il trimit catre copiii, parinti. Prin CEC se va lansa foarte curand un pachet prin deschiderea de sucursale, birouri in afara tarii unde traiesc comunitati importante de romani, sa…

- Romanii din diaspora vor avea la dispozitie un numar record de sectii de votare pentru alegerile europarlamentare. Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca a organizat in strainatate 441 de sectii de...