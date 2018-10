Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe condamna ferm atacul de sambata de la o sinagoga din Pittsburgh, SUA, in care patru persoane au fost ucise și alte 12 ranite, și susține eforturile comunitații internaționale pentru prevenirea manifestarilor de discriminare rasiala, xenofobie și intoleranța."Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe condamna cu fermitate atacul armat care a avut loc sambata, 27 octombrie, la o sinagoga din Pittsburgh, Statele Unite ale Americii, soldat cu numeroase victime, se arata intr-un comunicat remis marti seara de MAE. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleante…

- Barbatul acuzat de uciderea a 11 persoane in atacul armat de la sinagoga din orasul american Pittsburgh, care a provocat cel mai sangeros atac din istoria comunitatii evreiesti din Statele Unite, va fi adus luni pentru prima data in fata unei instante federale, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a denuntat sambata "ura" din Statele Unite dupa atacul armat comis la o sinagoga din orasul Pittsburgh, Pennsylvania, unde un individ inarmat a ucis mai multe persoane inainte de a se preda, relateaza AFP. "Este sincer un lucru teribil, teribil ce se intampla cu ura…

- Un barbat a deschis focul la o sinagoga din Pittsburgh, poliția fiind alertata. Cel puțin opt persoane au fost ucise, trei polițiști au fost raniți, iar atacatorul s-a predat. Atacatorul ar fi strigat ”Moarte evreilor!”. Atacatorul a fost reținut de forțele de ...

- Opt persoane au fost ucise si multe altele ranite intr-un atac armat la o sinagoga din orașul american Pittsburgh, statul Pennsylvania. Atacatorul a fost retinut ulterior de politie, potrivit postului local de televiziune KDKA, citat de News.ro....

- Cel putin patru persoane au murit intr-un atac armat in apropiere de o sinagoga in Pittsburgh. Politia a informat ca exista „mai multe victime" si a facut apel catre locuitorii din zona sa ramana in case si sa isi tina usile inchise. Singagoga era plina pentru slujba de sambata, iar atacatorul a tras…

- UPDATE – Cele doua persoane ucise in atacul cu cutit comis joi dimineata in orasul Trappes, langa Paris, erau mama si sora agresorului, a anuntat o sursa din Ministerul de Interne francez, relateaza Reuters, AFP si dpa. Cea de-a treia victima, care a fost ranita in atac si spitalizata in stare grava,…