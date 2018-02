Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamna ferm orice actiune impotriva unor scoli cu predare in limba romana din Ucraina, in contextul informatiilor prezentate de Serviciul de Securitate ucrainean privind tentative de incendiere a unor astfel de unitati de invatamant.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamna ferm orice actiune impotriva unor scoli cu predare in limba romana din Ucraina, in contextul informatiilor prezentate de Serviciul de Securitate ucrainean privind tentative de incendiere a unor astfel de unitati de invatamant.

- Serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua scoli cu predare in limba romana din Cernauti, a informat centrul de presa al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). „Agentii SBU au impiedicat provocari indraznete in regiunea Cernauti. Persoane care au fost deja identificate de SBU au…

- Serviciile secrete ruse incearca sa discrediteze Ucraina printr-o campanie subversiva, in scopul alimentarii tensiunilor interetnice, acuza Serviciul ucrainean de securitate (SBU), precizand ca existau planuri de incendiere a unor scoli romanesti din Cernauti.

- Ministerul Afacerilor Externe a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, dupa ce Ucraina a sustinut ca serviciile secrete ruse planuiau incendierea unor scoli romanesti din Cernauti, ca intreprinde demersurile necesare privind obtinerea de elemente suplimentare privind producerea acestor tentative.…

- ”Agentii SBU au impiedicat provocari indraznete in regiunea Cernauti. Persoane care au fost deja identificate de SBU au primit de la Rusia o plata in avans pentru a incendia doua scoli romanesti din Bucovina”, a detaliat Centrul de presa al SBU citat de agentia ucraineana Unian. ”Eforturi…

- MAE reacționeaza dur dupa ce serviciile secrete ucrainiene le-a acuzat pe cele ruse ca voiau sa incendieze doua școli romanești din Cernauți.„Am luat nota cu preocupare de informatiile prezentate public de Serviciul de Securitate al Ucrainei privind tentativele de incediere a unor scoli cu…

- Seful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Viktor Kononenko, a anuntat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti, transmite agentia RBC, citata de Rador si Radio Chisinau.

- Tentativa de incendiere a doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti. Atacul ar fi fost pus la cale de serviciile secrete rusesti – o spune chiar directorul adjunct al Serviciilor de Securitate al Ucrainei, Viktor Kononenko, citat de BBC. Cele doua scoli vizate de serviciile secrete…

- Directorul adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei, Viktor Kononenko, a declarat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti, informeaza Hotnews. Potrivit oficialului ucrainean, pentru realizarea acestui plan,…

- Seful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Viktor Kononenko, a declarat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua școli cu predare în limba româna din regiunea Cernauți, transmite agentia RBC, citata de Rador.

- Directorul adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei , Viktor Kononenko, a declarat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti, transmite agentia RBC, citata de Rador si Radio Chisinau.

- Camera Inferioara a Parlamentului din Olanda a votat abrogarea legii privind organizarea unui referendum consultativ pe marginea asocierii Ucrainei la UE, document care a blocat semnarea Acordului de asociere între partea ucraineana si statele membre în 2016. Peste…

- Serviciile speciale rusești au pus la cale incendierea a doua școli cu predare in limba romana din Bucovina. Acuzația a fost lansata de șeful adjunct al Serviciului de Securitate ucrainean, Viktor Kononenko, care a declarat ca aceste acțiuni aveau drept scop discreditarea

- Seful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Viktor Kononenko, a declarat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua școli cu predare in limba romana din regiunea Cernauți, transmite agentia RBC, citata de Rador si Radio Chisinau.Potrivit oficialului…

- Serviciul de Securitate al Ucrianei (SBU) inregistreaza o creștere a activitatii serviciilor speciale rusești in vederea destabilizarii situației politice pentru a discredita guvernul de la Kiev in fața comunitații mondiale. In regiunea Cernauți, serviciile speciale rusești au planificat incendierea…

- Fostul președinte al Georgiei și ex-guvernatorul regiunii ucrainene Odesa, Mihail Saakașvili, a primit interdicție pe 3 ani de acces pe teritoriul Ucrainei. Dupa cum a declarat avocatul politicianului, Ruslan Cernoluțki, decizia a fost luata de Serviciul de Frontiera al Ucrainei, scrie presa ucraineana.…

- "Memoriul stabileste ca Rusia a incalcat drepturile suverane ale Ucrainei in Marea Neagra, Marea Azov si stramtoarea Kerci" se arata intr-o declaratie a ministerului, care precizeaza ca Ucraina acuza Rusia de "furtul resurselor energetice si piscicole ale Ucrainei, in detrimentul mijloacelor de trai…

- Statele Unite ale Americii au cerut marti Rusiei sa puna capat 'agresiunii' impotriva Ucrainei si sa renunte la Crimeea, la trei ani dupa semnarea de catre Moscova si Kiev a acordurilor de pace de la Minsk, relateaza AFP. Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a acuzat…

- Serviciul de contraspionaj al Ucrainei a arestat la Odesa un barbat acuzat ca aduna informatii secrete cu privire la tara noastra. Potrivit SBU, individul ar fi venit recent din Donetk, unde fusese recrutat de serviciul de securitate din Rusia.

- Serviciul de presa al Ministerului Educației și Științei al Ucrainei a informat ca Kievul amina intrarea in vigoare a clauzei lingvistice din Legea "Cu privire la educație" pina in anul 2023, la recomandarile Comisiei de la Veneția, relateaza NOI.md cu referire la presa rusa. "Am acceptat pe deplin…

- Guvernul Romaniei si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni fac un pas important in ceea ce privește educația elevilor de etnie romana din Ucraina.MRP va acorda intr-o prima etapa, 1.000 de burse, in valoare de 200 de lei lunar. Bursele sunt acordate pentru elevii…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a avertizat marti asupra riscului escaladarii conflictului armat in estul Ucrainei, informeaza agentia Xinhua. "Peste tot observam ca partile se pregatesc sa continue conflictul sau chiar sa-l escaladeze", a declarat prin legatura…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Ucraina ca, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatatii din aceasta tara, in 2018 continua sa se inregistreze noi focare de rujeola (pojar). Potrivit Centrului…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Ucraina ca, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatatii din Ucraina, in 2018 continua sa se inregistreze noi focare de rujeola (pojar). Potrivit Centrului de Sanatate Publica al…

- In satul Iordanesti, din regiunea ucraineana Cernauti, a fost inaugurata o scoala romaneasca inceputa in anul 2011. Lucrarile s-au efectuat cu mari intreruperi, din cauza lipsei fondurilor necesare. Parintii au trebuit chiar sa recurga la actiuni de protest, nu lasau copiii sa mearga la scoala veche,…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, sustine ca autoritatile de la Kiev nu au in vedere "ucrainizarea comunitatii romane" din aceasta tara. El a declarat, joi, la Cernauti, la finalul unei intrevederi cu seful diplomatiei romane, Teodor Melescanu, ca aplicarea noii Legi a Educatiei se…

- Elevii romani din Ucraina vor beneficia de burse scolare din partea statului roman, a anuntat, joi, la Cernauti, ministrul de Externe, Teodor Melescanu Acesta a declarat, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca Guvernul de la Bucuresti va sustine atat elevii…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) atentioneaza cetatenii ucraineni ca serviciile speciale ruse recurg la provocari la adresa ucrainenilor atunci cand acestia viziteaza Rusia, iar unele calatorii pot fi „fara intoarcere”.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) atenționeaza cetațenii ucraineni ca serviciile speciale ruse recurg la provocari impotriva ucrainenilor atunci cand aceștia viziteaza Rusia, iar unele calatorii pot fi „fara intoarcere".

- Proiect extrem de important al lui Eugen Tomac de la PMP. Acesta vrea infiintarea unui unui Institut Cultural Roman la Cernauți. "Insist de ani de zile sa conving statul roman de importanța inființarii unui Institut Cultural Roman la Cernauți. Exista și un Acord cu Ucraina prin care statul roman…

- Miercuri 20 Decembrie, la ora 11:00, va avea loc la o pichetare, la Ambasada uncrainei din Chișinau și București, a noii legi a educației votata de Parlamentul Ucrainei. Pentru prima oara ambasadele Ucrainei din Chișinau și București vor fi pichetate SIMULTAN, în aceeași zi și la aceeași…

- Ministerul Invațamantului și Științei din Ucraina propune trei modele pentru predarea in limba minoritaților naționale care locuiesc pe teritoriul Ucrainei, iar in baza acestora va modifica articol 7 al Legii invațamantului. Astfel, școlarizarea va fi adaptata nevoilor elevilor ce provin din comunitati…

- Soborul Bisericii Ortodoxe Ruse din 1954, la care a fost ales noul Patriarh al Moscovei, s-a defașurat sub controlul strict al Comisariatului Popular al Securitatii Statului (NKGB), predecesorul KGB din URSS, reiese din documentele de arhiva ale fostei Directii KGB Ucraina, desecretizate de catre Serviciul…

- Polițiștii de frontiera din Moldova și Ucraina au inceput paza și patrularea comuna a sectorului transnistrean al frontierei moldo-ucrainene. Acest lucru a fost comunicat de catre Serviciul de Stat pentru Graniceri al Ucrainei, care a mai menționat ca polițiștii de frontiera din Direcția regionala Nord,…

- Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili, devenit opozant al guvernului președintelui ucrainean, Petro Poroșenko, a fost arestat vineri la Kiev de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), dupa ce marți acesta scapase din mainile polițiștilor veniți sa-l aresteze, transmite EFE. "Agenții…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), Andreea Pastirnac, a declarat vineri ca obiectivul Romaniei in dialogul cu autoritațile ucrainene, in privința prezervarii limbii romane pentru romanii din aceasta țara, il constituie continuarea cultivarii interesului pentru limba romana al membrilor…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson a declarat ca sancțiunile impotriva Rusiei raman valabile pana se vor retrage din Ucraina, scrie Reuters. Sancțiunile Statelor Unite impotriva Moscovei vor ramane in vigoare pana cand Rusia se va retrage din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat al Statelor…

- Primarul municipiului Botoșani, Catalin Flutur, a declarat, pentru AGERPRES, ca administrația locala va aloca fonduri pentru susținerea unei școli cu predare în limba româna din municipiul Balți - Republica Moldova, în cadrul Programului ''Centenar''. Potrivit…

- Primarul municipiului Botoșani, Catalin Flutur, a declarat, pentru AGERPRES, ca administrația locala va aloca fonduri pentru susținerea unei școli cu predare in limba romana din municipiul Balți - Republica Moldova, in cadrul Programului ''Centenar''. Potrivit lui Flutur, consilierii locali…

- 'Nu va fie frica. Armata este de partea noastra', le-a spus el susținatorilor sai care l-au scapat din mainile poliției și au inceput sa ridice baricade in jurul locuinței sale, unde poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții veniți sa-l sprijine.Serviciul de Securitate…

- Fostul guvernator al regiunii Odesa Mihail Saakashvili a fost retinut in dimineata de marti, 5 decembrie, la Kiev. Politicianul a reusit initial sa fuga din apartamentul sau din centrul capitalei Ucrainei, unde procurorii si ofiterii din Serviciul de Securitate au dat buzna pentru a efectua perchezitii.

- Fostul guvernator al regiunii Odesa Mihail Saakashvili a fost retinut in dimineata de marti, 5 decembrie, la Kiev. Politicianul a reusit initial sa fuga din apartamentul sau din centrul capitalei Ucrainei, unde procurorii si ofiterii din Serviciul de Securitate au dat buzna pentru a efectua perchezitii.

- Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea de susținatori ai fostului președinte al Georgiei, liderul „Mișcarii forțelor populare“ din Ucraina, Mihail Saakașvili, care marți a fost arestat de ofițerii Serviciului de Securitate al Ucrianei (SBU). Presa sustine ca in urma ciocnirilor…

- Consiliul Judetean Suceava a aprobat alocarea fondurilor necesare pentru organizarea unei tabere de creatie la care vor participa elevi de etnie romana din regiunea Cernauti, Ucraina. Potrivit presedintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, membrii deliberativului judetean au aprobat alocarea unei sume ...

- Situația din Moldova și Ucraina a fost discutata, joi, la Moscova de ministrul adjunct al MAE Grigori Karasin și de ambasadorul SUA in Rusia, John Huntsman. Informația despre aceasta a fost comunicata de Serviciul de presa al Ministerului Afacerilor Externe al FR. "In cadrul intrevederii a fost discutata…

- Comisia parlamentara pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice a avizat negativ proiectul de lege privind modificarea limbii de stat din Constituție, din „moldoveneasca" in „romana".

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson, a reafirmat marți angajamentul Statelor Unite de a face face fața "agresiunilor" Rusiei împotriva vecinilor sai din Europa, informeaza AFP citata de Agerpres. Pe de alta parte însa, Tillerson le-a cerut statelor europene sa…

- Primarul comunei Mahala din regiunea Cernauti, Elena Nandris, a declarat, marti, intr-o sedinta solemna organizata la Consiliul Judetean Suceava de Ziua Bucovinei, ca romanii din Bucovina de Nord au ''o durere, o tragedie'' din cauza legii educatiei din Ucraina, prin care se elimina invatamantul…

- Procurorii D.I.I.C.O.T- Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice au participat la o acțiune internaționala, impotriva caraușilor de bani (Money Mules). Autoritațile…