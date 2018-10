Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul acuzat de uciderea a 11 persoane in atacul armat de la sinagoga din orasul american Pittsburgh, care a provocat cel mai sangeros atac din istoria comunitatii evreiesti din Statele Unite, va fi adus luni pentru prima data in fata unei instante federale, relateaza Reuters.

- Papa Francisc a declarat - duminica - ca atacul armat din ajun intr-o sinagoga din Pittsburgh, in SUA, soldat cu 11 morti, reprezinta un "act inuman de violenta", relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Imi exprim apropierea fata de orasul Pittsburgh, in Statele Unite, si mai ales fata de comunitatea…

- "Gandurile mele pentru victime si sprijinul meu pentru cei apropiati lor", a adaugat Macron in mesaj. Macron s-a aflat sambata la Istanbul, unde a participat la un summit consacrat crizei din Siria alaturi de liderii Turciei, Rusiei si Germaniei. Dupa atacul de la Pittsburgh, ministrul…

- "Antisemitismul si persecutia evreilor reprezinta una dintre cele mai intunecate si mai josnice trasaturi din istoria omenirii", a declarat Trump la Indianapolis. "Nu trebuie sa existe nicio toleranta pentru antisemitism sau pentru orice forma de ura religioasa", a adaugat el. Potrivit unui…

- Cel puțin opt oameni au murit, dupa ce un atacator armat a deschis focul intr-o sinagoga din Pittsburgh, Statele Unite. Teroristul a dat buzna peste enoriașii stranși la slujba, lasand in urma sa mai multe victime și oameni raniți.

- Presedintele american Donald Trump a denuntat sâmbata "ura" din Statele Unite dupa atacul armat comis la o sinagoga din orasul Pittsburgh, Pennsylvania, unde un individ înarmat a ucis mai multe persoane înainte de a se preda,

- Presedintele american Donald Trump a denuntat sambata "ura" din Statele Unite dupa atacul armat comis la o sinagoga din orasul Pittsburgh, Pennsylvania, unde un individ inarmat a ucis mai multe persoane inainte de a se preda, relateaza AFP. "Este sincer un lucru teribil, teribil ce se intampla cu ura…

