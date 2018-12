MAE cere rectificari cu privire la articolul publicat de DPA vizand Centenarul: abordare tendentioasa, erori grave

Stiri pe aceeasi tema

- Drapelul Romaniei a fost dus și arborat pe 1 Decembrie la 2.544 metri altitudine, pe Varful Moldoveanu Un grup de jandarmi montani brasoveni a pornit in ascensiune spre cel mai inalt varf al Muntilor Carpati unde a arborat Drapelul National. Grupul, format din 8 jandarmi, a ajuns pe Varful…

- Sistemele balistice instalate de Statele Unite in Europa au caracter ofensiv, fiind o incalcare grava a Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), acuza Ministerul rus de Externe, referindu-se la platforma Aegis, montata in Romania.

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a avut, vineri, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe și comerțului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto. In cadrul intalnirii, Meleșcanu i-a transmis omologului sau ca "urmarește cu deosebita atenție modul in care autoritațile ungare gestioneaza…

- ”Luminița Odobescu are sarcina dura de a reprezenta o țara pe care mulți o asociaza inca cu corupția la nivel inalt. Ambasadoarea Romaniei la UE contribuie decisiv la eforturile țarii sale de a avea o președinție rotativa reușita in contextul in care Brexit, Trump, Rusia și mișcarile naționaliste din…

- Fostul presedinte Traian Basescu cere Guvernului schimbarea lui Teodor Melescanu din functia de ministru de Externe, pe motiv ca "Romania este la un nivel international de neincredere care a mai atins cote atat de joase doar dupa Mineriada din Iunie 1991".

- "Schimbati mumia de la MAE ! Romania este la un nivel international de neincredere care a mai atins cote atat de joase doar dupa Mineriada din Iunie 1991. Cu certitudine sunt elemente de politica interna care au contribuit la acest lucru. In acelasi timp este evident ca politica…

- La o luna dupa ce Comisia Europeana a dat in judecata Romania intr-o procedura de infringement, Guvernul Dancila se ruga de CE pentru o pasuire pana in octombrie 2018 a adoptarii Legii pentru prevenirea spalarii banilor. Agentul Guvernului roman in justiția europeana, Radu Canțar, adus recent la Ministerul…