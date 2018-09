Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat, luni, ca starea echipajului navei comerciale elvețiene atacata de pirați pe coasta Nigeriei, printre care se numara și un cetațean roman, este buna. Celula de Criza a MAE continua demersurile pentru eliberare și ține legatura permanent cu familia romanului."In…

- La 24 de ore de la rapirea marinarului roman de catre piratii din Nigeria, inca nu se stie nicio veste despre starea sa. Ministerul de Externe a activat o celula de criza, iar compania care detine nava GLARUS...

- MAE a anuntat, miercuri, ca un al doilea roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma prabusirii podului rutier in apropiere de Genova. De asemenea, bilantul total al mortilor a crescut la 38. "In continuarea informatiilor referitoare la incidentul produs la data de 14 august…

- Autostrada A14, care trece pe langa aeroportul din orașul italiana Bologna, ramane inchisa dupa explozia devastatoare de ieri. Ministerul roman de Externe a emis o atenționare de calatorie in care recomanda rute alternative.

- Barbatul despre care ziarele din Libia spun ca a fost rapit este din Ploiesti, un inginer care lucreaza in Africa de 15 ani. Angajat acum la o companie petroliera, era de serviciu cand a fost luat ostatic impreuna cu trei colegi din Occident, scriu reporterii locali. Jurnalistii au…

- O grupare inarmata a rapit sambata patru ingineri - trei libieni si un roman - din perimetrul Sharara, care face parte din campul petrolifer Murzuk, relateaza agentia de presa Xinhua, care citeaza o sursa militara, scrie Agerpres. Ministerul...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, sambata, ca a fost activata Celula de criza in cazul cetateanului roman care a fost rapit in Libia. (continua) AGERPRES